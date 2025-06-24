Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошедшем в выходные Санкт-Петербургском экономическом форуме представила обзор состояния экономики страны. Она заявила, что экономические ресурсы России исчерпаны, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
По словам Набиуллиной, ситуация в российской экономике "вызывает тревогу", пишет независимая газета The Moscow Times.
До войны Россия накопила резервы, позволявшие экономике расти два года, несмотря на полномасштабное вторжение и зарубежные санкции. В стране имелись неиспользованные трудовые и производственные мощности, у банков были капитальные подушки, а Фонд национального благосостояния мог направлять дополнительный капитал.
Сейчас России не хватает около двух миллионов работников, а загрузка промышленности достигла рекордных 80 %.
Набиуллина утверждает, что активы ФНБ сократились до менее чем 20 млрд евро, а золотые резервы центробанка уменьшились до менее чем трети довоенного уровня.
Прибыль компаний в первом полугодии упала на треть, а в энергетике - наполовину. Промышленный рост крайне низок, и за пределами зон боевых действий экономика начала сокращаться, отмечает Yle.
Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия в понедельник заблокировали новый пакет санкций против России, потребовав отказаться от запрета на импорт российского газа.
На прошлой неделе Еврокомиссия предложила к 2027 году полностью прекратить импорт российских ископаемых энергоносителей.
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