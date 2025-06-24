По словам Набиуллиной, ситуация в российской экономике "вызывает тревогу", пишет независимая газета The Moscow Times.

До войны Россия накопила резервы, позволявшие экономике расти два года, несмотря на полномасштабное вторжение и зарубежные санкции. В стране имелись неиспользованные трудовые и производственные мощности, у банков были капитальные подушки, а Фонд национального благосостояния мог направлять дополнительный капитал.

Сейчас России не хватает около двух миллионов работников, а загрузка промышленности достигла рекордных 80 %.

Набиуллина утверждает, что активы ФНБ сократились до менее чем 20 млрд евро, а золотые резервы центробанка уменьшились до менее чем трети довоенного уровня.

Прибыль компаний в первом полугодии упала на треть, а в энергетике - наполовину. Промышленный рост крайне низок, и за пределами зон боевых действий экономика начала сокращаться, отмечает Yle.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия в понедельник заблокировали новый пакет санкций против России, потребовав отказаться от запрета на импорт российского газа.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила к 2027 году полностью прекратить импорт российских ископаемых энергоносителей.