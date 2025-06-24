Остапенко вышла во второй круг турнира в Истборне

Остапенко, занимающая 20-е место в рейтинге WTA и посеянная под третьим номером, обыграла британку Сонай Картал (49-я) со счетом 6-3, 7-6 (7:2).

Выход в 1/8 финала приносит латвийке 30 рейтинговых очков.

Во втором раунде Остапенко сыграет с пробившейся из квалификации филиппинкой Александрой Эалой, разгромившей итальянку Лючию Бронцетти (61-я) 6-0, 6-1.

В нынешнем сезоне баланс латвийки составляет 16 побед при 12 поражениях; у британки - 16 побед в 30 матчах.

Остапенко выступает в Истборне девятый раз: в 2021 году она завоевала титул, а в прошлом сезоне выбыла во втором круге. Для Картал это был дебют на кортах Истборна.

Накануне Остапенко в паре с чешкой Барборой Крейчиковой выиграла матч первого круга в парном разряде, заработав 54 очка рейтинга.

При этом Остапенко вместе с украинкой Людмилой Киченок является действующей чемпионкой парного турнира в Истборне.

Соревнования на травяных кортах Истборна завершатся в конце недели.