Протестующие заставили Безоса перенести свадьбу подальше от центра Венеции

Протестующие в Венеции говорят, что одержали «огромную победу» в схватке с американским миллиардером Джеффом Безосом, после того как тому пришлось изменить свои свадебные планы и перенести основное праздничное мероприятие из центра в другое место.
Где именно пройдёт — и как будет перемещаться — трехдневная вечеринка по случаю бракосочетания одного из самых богатых людей планеты с телеведущей Лорен Санчес, официально не раскрывалось.
Но считалось, что пышные торжества должны завершиться в субботу в роскошном средневековом здании Scuola Grande della Misericordia.
Теперь же сотрудник городской мэрии подтвердил Би-би-си, что гости Безоса и Санчес соберутся в здании Венецианского Арсенала — ничуть не менее роскошном, но подальше от центра.
Активисты торжествуют, даже несмотря на то, что в мэрии требования протестующих назвали смехотворными.
«Мы очень этим гордимся! Мы никто, у нас нет денег, ничего! — заявил Би-би-си Томмазо Каччиари из группы, называющей себя No Space for Bezos («Места для Безоса нет»). — Мы просто граждане, которые сами организовались, снизу — а в итоге нам удалось выставить из города одного из самых влиятельных людей в мире — и всех его миллиардеров».
Празднования начнутся в конце текущей недели, и список гостей на них поистине звездный. По слухам, в списке приглашенных есть и Ким Кардашьян, и Мик Джаггер, и Леонардо Ди Каприо — и это не считая сразу нескольких членов семьи Трамп.
Ожидается, что аэропорт Венеции будет забит частными самолетами, а гавань — яхтами. Для гостей полностью выкуплены номера в пяти отелях, и есть сведения о том, что для обеспечения безопасности собравшихся в охрану набирают бывших морских пехотинцев США.
Столько масштабное событие вызвало резкое недовольство со стороны самых разных групп: от местных жителей, борющихся переполнением Венеции туристами, до активистов по борьбе с изменением климата и тех, кто выступает против поддержки Безосом Дональда Трампа.
Помимо плакатов «No Space for Bezos», расклеенных по всему городу в последние дни, протестные баннеры развесили даже на мостах над каналами.
В понедельник активисты из группы, называющей себя «Все ненавидят Илона», развернули гигантское изображение Безоса на площади Сан-Марко, протестуя против сверхбогатых людей под лозунгом: «Если для своей свадьбы вы можете позволить себе взять в аренду Венецию, вы явно могли бы платить побольше налогов».
«Мы выступаем не против самой свадьбы как таковой, а против того, символом чего она является, — рассказала Би-би-си активистка Greenpeace Симона Аббате. — Это не просто празднование свадьбы двух людей, это показная демонстрация образа жизни, который совершенно несостоятелен. Самые богатые живут в роскоши, в то время как другие страдают от последствий чрезвычайной ситуации, связанной с климатом, к созданию которой они не имеют ни малейшего отношения».
Активисты подверглись жесткой критике со стороны чиновников мэрии. Там утверждают, что столь состоятельные гости являются важнейшим источником дохода городской казны.
«Эти протестующие ведут себя так, словно Венеция им принадлежит, но это не так, — заявил Би-би-си советник мэра Венеции по экономическому развитию Симоне Вентурини. — Никто не может запретить тут кому-то жениться».
Он сказал, что протестные группы являются «крошечным меньшинством» и не представляют мнение всех жителей города.
«В этом мероприятии примут участие всего 200 тщательно отобранных гостей, и оно принесет городу значительную экономическую выгоду», — заметил чиновник, добавив, что все мероприятия будут проводиться на частных площадках.
Проблема избыточного туризма в Венеции стоит остро, как и по всей Южной Европе, где, по словам протестующих, туристы вытесняют из живописного города местных жителей. Изменение климата также подвергает этот город на воде серьезному риску затопления.
Местные власти ввели туристический налог в размере пяти евро в день за въезд в город, но активисты говорят, что еще ни одного туриста этот налог не остановил.
Поскольку первые гости на свадьбе должны были прибыть в четверг, некоторые активисты планировали прыгнуть в каналы рядом с ключевыми площадками вместе с надувными аллигаторами. Таким способом они хотели стать на пути у богатых и знаменитых, испортить им праздник и донести свою точку зрения.
Этот мокрый протест был отменен, но No Space for Bezos все еще планирует в конце этой недели выразить свои чувства путем проекции на городское здание, а в субботу вечером они призывают людей присоединиться к маршу, который станет заключительной акцией протеста.
«Безос приезжает в Венецию только ради вечеринки, в этом проблема: это видение Венеции больше не как города, а как большого тематического парка, который вы можете арендовать по частям или целиком для своих личных потребностей», — сказал Томмазо Каччиари.
«Он посылает сообщение о том, что весь город — это фон для вечеринки миллиардеров», — добавил Каччиари.