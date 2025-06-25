Протестующие заставили Безоса перенести свадьбу подальше от центра Венеции

«Эти протестующие ведут себя так, словно Венеция им принадлежит, но это не так, — заявил Би-би-си советник мэра Венеции по экономическому развитию Симоне Вентурини. — Никто не может запретить тут кому-то жениться».

Он сказал, что протестные группы являются «крошечным меньшинством» и не представляют мнение всех жителей города.

«В этом мероприятии примут участие всего 200 тщательно отобранных гостей, и оно принесет городу значительную экономическую выгоду», — заметил чиновник, добавив, что все мероприятия будут проводиться на частных площадках.

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Проблема избыточного туризма в Венеции стоит остро, как и по всей Южной Европе, где, по словам протестующих, туристы вытесняют из живописного города местных жителей. Изменение климата также подвергает этот город на воде серьезному риску затопления.

Местные власти ввели туристический налог в размере пяти евро в день за въезд в город, но активисты говорят, что еще ни одного туриста этот налог не остановил.

Поскольку первые гости на свадьбе должны были прибыть в четверг, некоторые активисты планировали прыгнуть в каналы рядом с ключевыми площадками вместе с надувными аллигаторами. Таким способом они хотели стать на пути у богатых и знаменитых, испортить им праздник и донести свою точку зрения.

Этот мокрый протест был отменен, но No Space for Bezos все еще планирует в конце этой недели выразить свои чувства путем проекции на городское здание, а в субботу вечером они призывают людей присоединиться к маршу, который станет заключительной акцией протеста.

«Безос приезжает в Венецию только ради вечеринки, в этом проблема: это видение Венеции больше не как города, а как большого тематического парка, который вы можете арендовать по частям или целиком для своих личных потребностей», — сказал Томмазо Каччиари.