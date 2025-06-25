Каллас - в интервью DW: Для ЕС Украина - главный приоритет

Наращивание оборонных трат

Как отмечало агентство dpa 22 июня, в итоговом документе саммита НАТО, который должен быть официально принят 25 июня, должна быть зафиксирована принципиальная готовность стран - членов НАТО тратить 3,5% ВВП на оборонные нужды. Еще 1,5% ВВП планируется инвестировать в борьбу с терроризмом и в развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях, например - в мосты, способные выдержать танки, железнодорожные пути и порты.

"Союзники, по-видимому, едины (на этот счет. - Ред.). Я думаю, что все понимают, что нужно делать больше для обороны, потому что мы живем в очень неспокойные времена", подчеркнула Каллас.

76-й саммит НАТО в Гааге (24.06.2025) Фото: Beata Zawrzel/ZUMA/IMAGO

Ускорение темпов производства вооружений

Верховный представитель ЕС также отметила, что европейские союзники уже многое сделали для наращивания производства оружия.

"Во-первых, мы предоставили финансовые ресурсы, а также изменили правила, чтобы государства-члены могли использовать этот рычаг финансирования для вложения большего количества денег в оборону", - уточнила собеседница DW.

По ее словам, Брюссель также работает над правилами закупок и регуляторными нормами, стараясь сделать их более простыми, снизить затраты, а также сократить сроки.

Наконец, Евросоюз взаимодействует с оборонной промышленностью Украины. "Они (украинские производители. - Ред.) - очень инновационны. И, знаете, мы можем многому у них научиться. В частности, когда речь идет об экономичности", - добавила она.

Каллас констатировала, что Брюссель пошлет Киеву четкий сигнал, что страны-члены смогут оказать Украине большую помощь, если будут больше инвестировать в оборону.