Каллас - в интервью DW: Для ЕС Украина - главный приоритет

Верховный представитель ЕС в эксклюзивном интервью DW рассказала об ожиданиях от саммита НАТО в Гааге и шагах Евросоюза по наращиванию производства вооружений.
Для Европы Украина остается главным приоритетом. Об этом во вторник, 24 июня, в эксклюзивном интервью DW заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в Гааге, где проходит саммит НАТО.
"Для Европы Украина - наш главный приоритет. И поэтому мы обязуемся помогать Украине. Мы намерены оказывать большее давление на Россию, чтобы они (власти РФ. - Ред.) тоже захотели мира", - отметила глава европейской дипломатии.
По ее словам, единственный способ добиться устойчивого прекращения огня в Украине - помочь Киеву защитить себя, а также оказывать давление на РФ.
Поддержка Украины на пути в ЕС
Каллас напомнила, что 26-27 июня состоится саммите Евросоюза. Как отмечала ранее "Европейская правда", на нем лидеры государств и правительств стран Европейского Союза планируют утвердить документ с сильным посланием о прогрессе Украины на пути ко вступлению в ЕС.
"Мы должны двигаться по пути расширения, потому что это надежда для украинского народа. Мы должны показать, что Европа - это их семья", - в свою очередь указала верховный представитель Евросоюза.
Наращивание оборонных трат
Как отмечало агентство dpa 22 июня, в итоговом документе саммита НАТО, который должен быть официально принят 25 июня, должна быть зафиксирована принципиальная готовность стран - членов НАТО тратить 3,5% ВВП на оборонные нужды. Еще 1,5% ВВП планируется инвестировать в борьбу с терроризмом и в развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях, например - в мосты, способные выдержать танки, железнодорожные пути и порты.
"Союзники, по-видимому, едины (на этот счет. - Ред.). Я думаю, что все понимают, что нужно делать больше для обороны, потому что мы живем в очень неспокойные времена", подчеркнула Каллас.
Ускорение темпов производства вооружений
Верховный представитель ЕС также отметила, что европейские союзники уже многое сделали для наращивания производства оружия.
"Во-первых, мы предоставили финансовые ресурсы, а также изменили правила, чтобы государства-члены могли использовать этот рычаг финансирования для вложения большего количества денег в оборону", - уточнила собеседница DW.
По ее словам, Брюссель также работает над правилами закупок и регуляторными нормами, стараясь сделать их более простыми, снизить затраты, а также сократить сроки.
Наконец, Евросоюз взаимодействует с оборонной промышленностью Украины. "Они (украинские производители. - Ред.) - очень инновационны. И, знаете, мы можем многому у них научиться. В частности, когда речь идет об экономичности", - добавила она.
Каллас констатировала, что Брюссель пошлет Киеву четкий сигнал, что страны-члены смогут оказать Украине большую помощь, если будут больше инвестировать в оборону.
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