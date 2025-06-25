Выходные Маркуса Ривы, Лиго Лаймы Вайкуле и гастроли Галкина

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Кто-то путешествовал, кто-то работал, но были и те, кто плел венки, разжигал костры и не забывал делиться со своими поклонниками в соцсетях яркими кадрами!
Лайма Вайкуле праздновала Лиго громко и в большой компании
Еще немного кадров
Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с 60-летием
Максим Галкин в Риме
Максим Бусел в венке
Интарс Бусулис тоже праздновал
Маркус Рива был в Париже
Светлана Лобода выпускала песни
Вера Брежнева была на студии
Яна Брук путешествовала
София Стужук уже в четвертый раз отмечала Лиго
Майя Розите отдыхала
Марта Григале в венке
Рейнис Сеянс отмечал праздник с семьей
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