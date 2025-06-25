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Ср, 25.06.2025
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Andrejs Zacarinnijs
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Выходные Маркуса Ривы, Лиго Лаймы Вайкуле и гастроли Галкина

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Кто-то путешествовал, кто-то работал, но были и те, кто плел венки, разжигал костры и не забывал делиться со своими поклонниками в соцсетях яркими кадрами!

Лайма Вайкуле праздновала Лиго громко и в большой компании

Еще немного кадров 

Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с 60-летием

Максим Галкин в Риме

Максим Бусел в венке

Интарс Бусулис тоже праздновал

Маркус Рива был в Париже

Светлана Лобода выпускала песни

Вера Брежнева была на студии

Яна Брук путешествовала

Фото статьи

София Стужук уже в четвертый раз отмечала Лиго

Майя Розите отдыхала

Марта Григале в венке

Рейнис Сеянс отмечал праздник с семьей

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