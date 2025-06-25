Медики: праздничные выходные прошли спокойно

С точки зрения медиков, праздники прошли спокойно, особо серьезных травм отдыхающие не получили, сказала в интервью Латвийскому радио руководитель центра оперативного управления Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Райта Кришьяне.
За четыре дня празднования Лиго и Янова дня в NMPD не поступило ни одного вызова о подавившихся или утонувших. Было несколько вызовов на ДТП, а один мужчина был доставлен в больницу с ожогами.
Также были вызовы к подросткам и молодым людям, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Эта проблема была особенно актуальна в Риге и ее окрестностях, где молодых людей находили лежащими в нетрезвом состоянии в неположенных местах.
Среднее количество вызовов, обработанных NMPD в праздничные дни, было таким же, как и в будни, - около 900, сказала Кришьяне, предположив, что такая статистика может быть связана не только с тем, что люди праздновали довольно ответственно, но и с неприятной погодой.
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