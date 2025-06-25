Разведслужбы США утверждают, что удары не уничтожили ядерную программу Ирана

В секретном предварительном докладе американских разведслужб делается вывод, что американские удары по Ирану лишь на несколько месяцев задержали реализацию ядерной программы Тегерана, а не уничтожили ее, как утверждает президент Дональд Трамп.
Американские СМИ во вторник сослались на выводы Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), которое утверждает, что удары, нанесенные в выходные, не полностью ликвидировали запасы иранской центрифуги или обогащенного урана.
Согласно сообщению, бомбардировки и ракетные удары заблокировали входы на некоторые объекты, не разрушив подземные помещения.
Отраженная в американских СМИ оценка DIA, похоже, возмутила Трампа, который сообщил, что такие СМИ, как CNN и The New York Times, пытались "дискредитировать" военный удар сообщениями о том, что ядерная программа Ирана задержана всего на несколько месяцев.
"ЯДЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ИРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНЫ!"- написал Трамп большими буквами на своей платформе Truth Social.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила подлинность оценки DIA, но заявила, что она "откровенно неправильна и классифицирована как "особо секретная", но все равно была слита", в попытке навредить Трампу и дискредитировать военную операцию.
Спецпосланник Трампа по ближнему востоку Стивен Уиткофф выступил на телеканале Fox News, чтобы выразить версию Белого дома.
"Прозвучавшие там заявления, которые в какой-то степени свидетельствуют о том, что мы не достигли цели, абсолютно абсурдны", - сказал он.
Уиткофф повторил утверждение о том, что ядерные установки в Натанзе, Исфахане и Фордо уничтожены.
"Во всех трех из них большинство, если не все центрифуги, были повреждены или уничтожены, - сказал он. - В каком-то смысле им будет почти невозможно возобновить эту программу, потому что, по моему мнению и мнению многих других экспертов, видевших необработанные данные, на это уйдет несколько лет".
В конце недели американские бомбардировщики B-2 нанесли удар по двум иранским ядерным объектам массированными бомбами GBU-57, а подлодка с крылатыми ракетами Tomahawk поразила третий объект.
Трамп назвал эти удары "впечатляющим военным успехом" и сказал, что они "уничтожили" ядерные объекты, а министр обороны Пит Хегсет сказал, что силы США "разрушили иранскую ядерную программу".
Генерал США Дэн Кейн выбрал более осторожный тон, сказав, что удары по иранским объектам нанесли "крайне тяжелый ущерб".
Во вторник власти Ирана заявили, что оно "приняло необходимые меры" для обеспечения продолжения своей ядерной программы.
При этом советник Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи сказал, что у его страны по-прежнему есть запасы обогащенного урана и что "игра не закончилась".
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