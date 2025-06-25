Разведслужбы США утверждают, что удары не уничтожили ядерную программу Ирана

Уиткофф повторил утверждение о том, что ядерные установки в Натанзе, Исфахане и Фордо уничтожены.

"Во всех трех из них большинство, если не все центрифуги, были повреждены или уничтожены, - сказал он. - В каком-то смысле им будет почти невозможно возобновить эту программу, потому что, по моему мнению и мнению многих других экспертов, видевших необработанные данные, на это уйдет несколько лет".

В конце недели американские бомбардировщики B-2 нанесли удар по двум иранским ядерным объектам массированными бомбами GBU-57, а подлодка с крылатыми ракетами Tomahawk поразила третий объект.

Трамп назвал эти удары "впечатляющим военным успехом" и сказал, что они "уничтожили" ядерные объекты, а министр обороны Пит Хегсет сказал, что силы США "разрушили иранскую ядерную программу".

Генерал США Дэн Кейн выбрал более осторожный тон, сказав, что удары по иранским объектам нанесли "крайне тяжелый ущерб".

Во вторник власти Ирана заявили, что оно "приняло необходимые меры" для обеспечения продолжения своей ядерной программы.

При этом советник Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи сказал, что у его страны по-прежнему есть запасы обогащенного урана и что "игра не закончилась".