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Поддержка через суд: когда дети обязаны содержать взрослых родителей?

Обновлено 27 июня 2025, 07:59
Деньги и молоток судьи

Рижанка Сандра долго отгоняла от себя мысль о суде с дочерью, но теперь всерьез задумывается об этом. По закону родители, которые не в состоянии себя обеспечивать, имеют право через суд потребовать содержание от своих взрослых детей. TVNET+ выяснил, как это работает, что нужно для подачи иска и почему не все решаются воспользоваться этим правом.

Сандра говорит, что не стала бы рассматривать такой шаг без реальной нужды. Женщина предпенсионного возраста живет с мужем и получает пенсию по инвалидности, которой не всегда хватает даже на оплату счетов.

"Сначала казалось, что подавать иск в суд против родной дочки неправильно. Но и мы тоже не в лучшем положении", - говорит она.

По ее словам, отношения с дочерью всегда были непростыми. "Когда ей исполнилось 14 лет, дом превратился в пороховую бочку, начались постоянные скандалы, пропадали деньги, карточка", - вспоминает Сандра. При этом она подчеркивает, что продолжала ухаживать и заботиться о дочери.

"Не бросила, тянула как могла. А теперь мы живем вдвоем, здоровье слабое, и никакой поддержки. Такое ощущение, что мы ей не нужны", - призналась женщина и добавила, что сейчас все же решила разобраться, какие права ей дает закон.

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