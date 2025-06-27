Родители подают в суд на взрослых детей: как работают "алименты" в Латвии

Сандра говорит, что не стала бы рассматривать такой шаг без реальной нужды. Женщина предпенсионного возраста живет с мужем и получает пенсию по инвалидности, которой не всегда хватает даже на оплату счетов.

"Сначала казалось, что подавать иск в суд против родной дочки неправильно. Но и мы тоже не в лучшем положении", - говорит она.

По ее словам, отношения с дочерью всегда были непростыми. "Когда ей исполнилось 14 лет, дом превратился в пороховую бочку, начались постоянные скандалы, пропадали деньги, карточка", - вспоминает Сандра. При этом она подчеркивает, что продолжала ухаживать и заботиться о дочери.