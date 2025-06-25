Трамп рассказал, что ему позвонил Путин - предложил "помощь"

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что российский диктатор Владимир Путин позвонил ему, предложив помощь в разрешении ирано-израильского конфликта, передает Fox News.
"Как вы знаете, Владимир мне позвонил. Он спросил, может ли мне помочь с Ираном. Я ответил:" Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". Надеюсь, мы сможем достичь соглашения с Россией, это позор. На прошлой неделе погибли шесть тысяч военнослужащих", - сказал Трамп журналистам по пути на саммит НАТО.
Высказывания Трампа звучат в то время, когда в Гааге проходит саммит НАТО, где предполагается, что президент США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трамп добавил, что он хотел бы "увидеть соглашение с Россией".
При этом президент США не раскрыл никакой более подробной информации о возможном сговоре с Россией.
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