Трамп рассказал, что ему позвонил Путин - предложил "помощь"

"Как вы знаете, Владимир мне позвонил. Он спросил, может ли мне помочь с Ираном. Я ответил:" Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". Надеюсь, мы сможем достичь соглашения с Россией, это позор. На прошлой неделе погибли шесть тысяч военнослужащих", - сказал Трамп журналистам по пути на саммит НАТО.