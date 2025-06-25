Как муж фитнес-тренера Мадары Мейере реагирует на ее пикантные фото в соцсетях?

На вопрос, не ревнует ли муж, когда супруга демонстрирует свои прелести в социальных сетях и получает комплименты от других мужчин, Мадара ответила, что ее Кристап тоже привлекательный: "Мой муж уверен в себе и доверяет мне".

"У нас прекрасные отношения. Да, я спрашивала его, не возражает ли он против таких откровенных фотографий,

но он понимает специфику моей работы и то, зачем нужны такие фото. Чтобы вдохновлять других женщин!"

Мадара Мейере и Кристап вместе уже 19 лет и выпустили книгу "Что мне есть? Кулинарная книга с советами".

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