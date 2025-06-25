Как муж фитнес-тренера Мадары Мейере реагирует на ее пикантные фото в соцсетях?

Тренер по фитнесу Мадара Мейере рассказала журналу Kas Jauns, что ее муж Кристап думает о ее регулярных публикациях откровенных фотографий в социальных сетях.
На вопрос, не ревнует ли муж, когда супруга демонстрирует свои прелести в социальных сетях и получает комплименты от других мужчин, Мадара ответила, что ее Кристап тоже привлекательный: "Мой муж уверен в себе и доверяет мне".
"У нас прекрасные отношения. Да, я спрашивала его, не возражает ли он против таких откровенных фотографий,
но он понимает специфику моей работы и то, зачем нужны такие фото. Чтобы вдохновлять других женщин!"
Мадара Мейере и Кристап вместе уже 19 лет и выпустили книгу "Что мне есть? Кулинарная книга с советами".
Подробнее читайте в журнале Kas Jauns от 17 июня!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!