Сколько получила за свою роль Ласма из "Лимузина цвета белой ночи?"

Культовый фильм Рижской киностудии "Лимузин цвета белой ночи", который вышел на экраны чуть ли не полвека назад, любят все. Психолог Диана Занде в свое время блистала в нем в роли шаловливой Ласмини, ставшей яблоком раздора в почтенном семействе. В одном из интервью она рассказала, сколько получила за роль и как потратила эти деньги.
Публикуем фрагмент из интервью Дианы Занде каналу STV Pirmā! из передачи Kad viņas satiekas.
Оказывается, сюжет классики латышского кинематографа был задуман еще более забористым. Как рассказала Диана Занде, кокетливая Ласминя снялась еще в одном эпизоде, который не вошел в окончательную версию фильма.
Планировалось, что Ласма приедет на похороны бабули с южанином в годах и ящиком коньяка!
Актриса рассказывает, что, хотя эпизод отсняли, она была категорически против, чтобы он вошел в фильм, считая, что этот штрих загубит всю роль. "Его сняли, но, слава богу, он не вошел", - поделилась Диана в интервью.
Сколько она заработала за роль Ласмини? "Мой гонорар за фильм составил 500 рублей. Я купила пальто за 140 рублей, зонтик за 30 рублей. Помню, что зарплата водителя троллейбуса в то время составляла 280 рублей", - вспоминает Диана Занде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!