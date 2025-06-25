Сколько получила за свою роль Ласма из "Лимузина цвета белой ночи?"

Культовый фильм Рижской киностудии "Лимузин цвета белой ночи", который вышел на экраны чуть ли не полвека назад, любят все. Психолог Диана Занде в свое время блистала в нем в роли шаловливой Ласмини, ставшей яблоком раздора в почтенном семействе. В одном из интервью она рассказала, сколько получила за роль и как потратила эти деньги.

