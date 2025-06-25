Украина ударила по Таганрогу, загорелся дронный завод

Беспилотники задели завод "Атлант Аэро", в результате чего там произошел взрыв с последовавшим за ним пожаром.

Как отметил руководитель Центра по борьбе с дезинформацией Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, этот завод является важным узлом в российском военно-промышленном комплексе. На этом заводе производят боевые беспилотники и их составные части, а также специализированное оборудование и системы управления.

"Он задействован в проектах, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов "Орион", средств радиоэлектронной борьбы, цифровых интеграционных комплексов для атакующих дронов FPV и парящих боеприпасов", - сказал Коваленко.