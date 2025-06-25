Агата Муцениеце ждет третьего ребенка

Бывшая жена российского актера Павла Прилучного - латвийская актриса Агата Муцениеце - скоро снова станет матерью.
Новым избранником 36-летней актрисы стал музыкант Петр Дранга. Пара недавно обручилась, и Агата опубликовала в Instagram фото с округлившимся животом.
Об их романе стало известно минувшей зимой. Зарубежные медиа пишут, что свадьба запланирована на июль.
У Агаты Муцениеце есть дочь Мия и сын Тимофей от актера Павла Прилучного. С бывшим супругом актриса в разводе уже пять лет, однако между ними продолжаются судебные тяжбы, в основном касающиеся алиментов и вопроса, с кем будет жить сын.
Сам Павел Прилучный уже три года счастлив с новой женой - российской актрисой армянского происхождения Зепюр Брутян. У них растет общий сын Микаэль, родившийся в 2023 году.
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