Брэд Питт и Инес де Рамон блистают на премьере "Формулы-1"

Инес де Рамон блистала в роскошном вечернем платье Fendi, а Брэд Питт был одет в черный костюм, который дополняли солнцезащитные очки-авиаторы. Пара вместе с 2022 года, но в свет они стали выходить вдвоем лишь недавно. В спортивной драме "Формула-1" именитый актер исполняет главную роль.