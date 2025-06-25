Музыка души и нового поколения: новые имена на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 продолжает раскрывать интриги летнего музыкального сезона. К списку уже анонсированных артистов присоединяются три мощных имени, каждое из которых представляет уникальное направление и культурную традицию. На сцену "Дзинтари" в 25 июля выйдут: виртуозный дуэт - вокалистка Arpi Alto и гитарист-композитор Эмиль Хачатурян, а 27 июля - один из самых перспективных молодых исполнителей Балтийского региона - Стефан.
Музыка, которая трогает до глубины души: Arpi Alto & Эмиль Хачатурян
Совместное выступление Арпи Альто и Эмиля Хачатуряна обещает стать одной из самых утончённых и эмоциональных программ фестиваля. Это не просто концерт - это музыкальный диалог двух тонко чувствующих артистов, объединивших академическую вокальную школу, джазовую свободу, этнические ритмы и внутреннюю философию.
Arpi Alto - певица из Армении с редким, глубоким тембром (контральто/меццо-сопрано). Её голос сравнивают с дыханием гор и шелестом древних молитв - он будто проникает в самую суть и оставляет след в душе. Она не просто поёт - она проживает каждую ноту, превращая музыку в акт внутренней медитации.
Её партнёр по сцене, гитарист и композитор Эмиль Хачатурян - личность с уникальной судьбой. Пройдя путь от военной карьеры к духовному служению через музыку, он создал собственный стиль на стыке неоклассики, этники и джазовой импровизации. Его гитара звучит как голос души, а каждый концерт - как приглашение к личному внутреннему путешествию.
Вместе они создадут пространство, где замирает время. Их дуэт - это музыка, в которой нет места случайности, только искренность, созвучие и тончайшее звучание.
Стефан: голос нового поколения из Эстонии
Ещё один артист, который пополнит афишу фестиваля - Стефан, звезда эстонской поп-сцены и представитель новой музыкальной волны Балтии. В 2023 году он стал настоящим триумфатором Estonian Music Awards, победив в четырёх главных номинациях: "Мужской артист года", "Поп-артист года", "Песня года" (Hope) и "Артист года" по версии слушателей.
Родившийся в мультикультурной семье армянских эмигрантов, Стефан с детства впитал любовь к музыке, работал в семейном ресторане, увлекался кулинарией и учился петь на четырёх языках - эстонском, армянском, русском и английском. Сегодня он покоряет сцены не только в Эстонии, но и далеко за её пределами. Его музыка - это микс искренности, харизмы и мелодий, которые цепляют с первой секунды.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala - это не просто серия концертов. Это культурное явление, созданное Лаймой Вайкуле, чтобы объединять выдающихся артистов в неожиданных дуэтах, открывать новые имена и делиться эстетикой, вкусом и душевной теплотой. С 25 по 27 июля концертный зал "Дзинтари" вновь превратится в центр летней музыкальной жизни, где каждое выступление становится событием, каждый вечер - встречей с прекрасным, а сцена - мостом между культурами и сердцами. Билеты уже в продаже на сайте www.laimafestival.lv и www.bilsuserviss.lv. И, конечно, настоящие ценители знают: магия фестиваля не заканчивается с последними аккордами. Эксклюзивные afterparty - это место, где сливаются энергия артистов и гостей, где царит камерная атмосфера, а каждый тост - как посвящение музыке. Эти вечеринки остаются в памяти как изысканный штрих к незабываемому уикенду. Больше информации по телефону +37126645333. Фестиваль проходит при поддержке города Юрмала.
Не упустите возможность стать свидетелем синергии музыки, искусства и стиля!
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