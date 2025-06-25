Музыка души и нового поколения: новые имена на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Фото: Пресс-фото

Стефан: голос нового поколения из Эстонии

Ещё один артист, который пополнит афишу фестиваля - Стефан, звезда эстонской поп-сцены и представитель новой музыкальной волны Балтии. В 2023 году он стал настоящим триумфатором Estonian Music Awards, победив в четырёх главных номинациях: "Мужской артист года", "Поп-артист года", "Песня года" (Hope) и "Артист года" по версии слушателей.

Родившийся в мультикультурной семье армянских эмигрантов, Стефан с детства впитал любовь к музыке, работал в семейном ресторане, увлекался кулинарией и учился петь на четырёх языках - эстонском, армянском, русском и английском. Сегодня он покоряет сцены не только в Эстонии, но и далеко за её пределами. Его музыка - это микс искренности, харизмы и мелодий, которые цепляют с первой секунды.

Фото: Пресс-фото

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala - это не просто серия концертов. Это культурное явление, созданное Лаймой Вайкуле, чтобы объединять выдающихся артистов в неожиданных дуэтах, открывать новые имена и делиться эстетикой, вкусом и душевной теплотой. С 25 по 27 июля концертный зал "Дзинтари" вновь превратится в центр летней музыкальной жизни, где каждое выступление становится событием, каждый вечер - встречей с прекрасным, а сцена - мостом между культурами и сердцами. Билеты уже в продаже на сайте www.laimafestival.lv и www.bilsuserviss.lv. И, конечно, настоящие ценители знают: магия фестиваля не заканчивается с последними аккордами. Эксклюзивные afterparty - это место, где сливаются энергия артистов и гостей, где царит камерная атмосфера, а каждый тост - как посвящение музыке. Эти вечеринки остаются в памяти как изысканный штрих к незабываемому уикенду. Больше информации по телефону +37126645333. Фестиваль проходит при поддержке города Юрмала.

Не упустите возможность стать свидетелем синергии музыки, искусства и стиля!