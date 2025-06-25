Рютте спешит исправить высказывания Трампа о статье 5 НАТО

"Для меня совершенно очевидно, что Соединенные Штаты полностью привержены НАТО, полностью привержены пятой статье", - сказал Рютте журналистам перед заседанием саммита лидеров альянса.

Рютте сказал, что все же есть надежды на то, что канадцы и европейцы увеличат свои расходы, поскольку США давно жалуются, что они слишком много стоят, чтобы защищать страны в Европе.

Позже в среду союзники по НАТО подпишут обязательство тратить 3,5% от основных расходов ВВП на оборону - чуть больше нынешнего уровня США - и еще 1,5% на более широкие сферы, связанные с безопасностью, такие как кибербезопасность и инфраструктура.

"Это честно, что мы тратим столько же, сколько тратят США", - сказал Рютте.