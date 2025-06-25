Председателем Салдусской краевой думы повторно избран Зустс

За Зустса проголосовали восемь из 15 депутатов. Кришьянис Валтерс (Союз зеленых и крестьян) на первом заседании думы отсутствовал.

Зустс возглавляет Салдусское самоуправление с 8 июня 2018 года.

Зустс был выдвинут на должность председателя Салдусской краевой думы от ЛЗП, а партия "Салдусскому краю" выдвинула депутата Национального объединения Роберта Сипениекса, который снял свою кандидатуру.

Как сообщалось, ЛЗП, Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян подписали соглашение о создании коалиции в Салдусской краевой думе и о приоритетных задачах.

Меморандум о сотрудничестве подписали девять членов названных партий, а шесть депутатов от партии "Салдусскому краю" остались в оппозиции.

ЛЗП, возглавляемая действующим мэром Зустом, получила 37,7 % голосов, в то время как недавно основанная партия "Салдусскому краю" заняла второе место с 34,53 % голосов. Обе партии получили по шесть мандатов.

Член правления партии "Салдусскому краю" предприниматель Эдуард Шмитс ранее заявил агентству LETA, что партия была создана весной этого года в знак протеста против "авторитарного стиля руководства ЛЗП", поэтому после выборов сотрудничество с ЛЗП невозможно.