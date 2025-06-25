Мэром Саласпилса повторно избран Анспакс

Саласпилсская краевая дума в среду переизбрала действующего мэра Саласпилса Райвиса Анспакса ("Новое Единство") на должность председателя думы.
Как сообщалось, "Новое Единство" на последних муниципальных выборах потеряло часть голосов в Саласпилсе.
Если на выборах 2021 года "Новое Единство" получило восемь мандатов из 15, то на этих выборах - пять мандатов.
За "Новое Единство" проголосовали 34,46% избирателей. За совместный список Национального объединения и Союза зеленых и крестьян проголосовали почти 24,3% избирателей, и он получил четыре мандата.
Всего в думу было избрано пять списков. Латвийская Зеленая партия набрала 13,4% голосов, партия "Латвия на первом месте" - 9,7%, а список "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" - 11,25%. Эти списки получили по два мандата.
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