Мэром Саласпилса повторно избран Анспакс

Как сообщалось, "Новое Единство" на последних муниципальных выборах потеряло часть голосов в Саласпилсе.

Если на выборах 2021 года "Новое Единство" получило восемь мандатов из 15, то на этих выборах - пять мандатов.

За "Новое Единство" проголосовали 34,46% избирателей. За совместный список Национального объединения и Союза зеленых и крестьян проголосовали почти 24,3% избирателей, и он получил четыре мандата.

Всего в думу было избрано пять списков. Латвийская Зеленая партия набрала 13,4% голосов, партия "Латвия на первом месте" - 9,7%, а список "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" - 11,25%. Эти списки получили по два мандата.