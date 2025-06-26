Эстонцы снова впереди: 43 ресторана из соседней страны включены в новый гид MICHELIN

Эстония вновь обогнала Латвию. В мишленовском гиде 2025 года по нашей стране представлен 31 ресторан, тогда как у соседей - 43, включая 8 новых.



Ранее присужденные две звезды сохранил ресторан "180° by Matthias Diether" и одну звезду — "NOA Chef's Hall". Оба заведения находятся в Таллинне.



Семь ресторанов получили награду Bib Gourmand. В их числе "UMA - Unorthodox Modern Asian" из Таллинна с современной азиатской кухней. Так же этот статус имеется у ресторанов "Fellin", "Härg", "Lore Bistroo", "Mantel ja Korsten", "NOA" и "Tuljak".



Восемь новичков, включенных в гид, это таллинские "HOOV", "Koyo", "Morel Bistroo", "Osteria il Cru", "Shang Shi" и "VÕIVÕI", а также "TOKO" (Тарту) и "Hiis" (Маннива), которые также получили зеленую звезду. Зеленые звезды вновь завоевали Fotografiska (Таллинн) с концепцией "Устойчивое наслаждение" и "Kolm Sõsarat" (Люллемяэ), исповедующий семейные традиции.

Титул "Новый шеф-повар года" получил Марк Кирд из "HOOV", награду "Сервис года" - Владимир Северин из "Shang Shi", а Кевин Лиллелехт из "180° by Matthias Diether" был признан сомелье года. В свою очередь награда "открытие года" присвоена Кристо Мальму из «UMA».