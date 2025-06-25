Умер самый известный поклонник биатлона

Штарке было трудно не заметить. Немец с длинной, густой светлой бородой носил шляпу, украшенную сотнями значков. В конце прошлого века он стал иконой для поклонников биатлона.

Он посещал соревнования по биатлону самого высокого уровня более 30 лет. Фанат умер в минувшую пятницу от почечной недостаточности.

Впервые Штарке побывал на биатлоне в 1992 году в Оберхофе. Сначала это было просто любопытство, но позже биатлон стал неотъемлемой частью его жизни.

Сообщается, что болельщик посетил все этапы Кубка мира (КМ) десять сезонов подряд, чем могут похвастаться лишь немногие.

Шляпа Штарке весит 2,5 килограмма и стала его визитной карточкой. Для того чтобы шляпа сохраняла форму, ее специально укрепляли.

Его любили поклонники биатлона, многие хотели с ним сфотографироваться. Штарке часто показывали в прямом эфире.