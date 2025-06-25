Латвийские баскетболисты 3х3 вышли в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Латвии выиграла у японцев со счетом 21:14 во втором матче дня в подгруппе B, одержав третью победу в четырех матчах.

В первом матче латвийцы уступили США со счетом 18:21, но ранее победили Черногорию со счетом 21:16 и с таким же результатом одержали верх над Монголией.

В подгруппе B у американцев три победы в трех играх, у Латвии три победы в четырех матчах, у Японии и Черногории по одной победе в трех играх, а вот хозяева турнира - баскетболисты Монголии - не добились успеха.

Обладатели первого места сразу же обеспечат себе место в четвертьфинале, который состоится в субботу, а занявшие второе и третье места в каждой группе встретятся в 1/8 финала в пятницу.

Чемпионат мира в столице Монголии Улан-Баторе продлится до конца недели. В женском и мужском турнирах принимают участие 20 команд.

Мужская сборная Латвии принимает участие в пятом чемпионате подряд. В 2019 году наши спортсмены завоевали серебряные медали, а в 2023 году - бронзовые.