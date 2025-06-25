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Фото Мужчина в нескольких тайниках хранил различное огнестрельное оружие и боеприпасы

Оружие из тайников

Госполиция за незаконное хранение оружия, в том числе противотанкового, задержала некоего мужчину, сообщили в полиции.

Проведя целенаправленную работу по борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, правоохранители в сотрудничестве со спецподразделением "Омега" 12 мая задержали мужчину 1967 года рождения, у которого в нескольких тайниках было обнаружено различное огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе обысков по месту фактического проживания мужчины были обнаружены четыре пистолета-пулемета Agram 2000 и Scorpion с глушителями.

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