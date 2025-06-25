Фото Мужчина в нескольких тайниках хранил различное огнестрельное оружие и боеприпасы

Проведя целенаправленную работу по борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, правоохранители в сотрудничестве со спецподразделением "Омега" 12 мая задержали мужчину 1967 года рождения, у которого в нескольких тайниках было обнаружено различное огнестрельное оружие и боеприпасы.