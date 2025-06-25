Усиленный режим пограничной охраны на границе с Беларусью продлен до конца года

В декабре прошлого года правительство решило продлить до 30 июня этого года режим усиленной охраны на границе с Беларусью, установленный ранее в приграничных областях из-за интенсивного потока нелегальных мигрантов.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

Как сообщалось, в этом году пресечены уже 5534 попытки незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты 12 человек.