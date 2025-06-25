Усиленный режим пограничной охраны на границе с Беларусью продлен до конца года

Во вторник правительство приняло решение о продлении усиленного режима работы системы пограничной охраны на границе с Беларусью до 31 декабря текущего года.
В декабре прошлого года правительство решило продлить до 30 июня этого года режим усиленной охраны на границе с Беларусью, установленный ранее в приграничных областях из-за интенсивного потока нелегальных мигрантов.
Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.
Как сообщалось, в этом году пресечены уже 5534 попытки незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты 12 человек.
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