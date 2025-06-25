Видео В Литве водитель BMW пытался обогнать две машины, но вызвал лобовое столкновение

Авария произошла в понедельник в 17:48. В результате ДТП пострадали четверо молодых людей. Все они были доставлены в больницу. ДТП произошло, когда BMW пытался обогнать два автомобиля и не успел вернуться на свою полосу. Mercedes в тот момент ехал навстречу.

BMW управлял парень 2005 года рождения. Сзади сидели девушки 2009 и 2007 годов рождения. Одна из них сидела посередине и, вероятно, не была пристегнута.

Она в результате аварии получила серьезные травмы. Кроме того, травмы получил водитель Mercedes 1999 года рождения.

Его в результате столкновения выбросило из автомобиля.