Skip to footer
Ср, 25.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Видео В Литве водитель BMW пытался обогнать две машины, но вызвал лобовое столкновение

Перевод: rus.tvnet.lv
Последствия аварии

23 июня в Ширвинтском районе Литвы произошло серьезное ДТП, в котором лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Mercedes-Benz, сообщает портал tv3.lt.

Авария произошла в понедельник в 17:48. В результате ДТП пострадали четверо молодых людей. Все они были доставлены в больницу. ДТП произошло, когда BMW пытался обогнать два автомобиля и не успел вернуться на свою полосу. Mercedes в тот момент ехал навстречу.

BMW управлял парень 2005 года рождения. Сзади сидели девушки 2009 и 2007 годов рождения. Одна из них сидела посередине и, вероятно, не была пристегнута.

Она в результате аварии получила серьезные травмы. Кроме того, травмы получил водитель Mercedes 1999 года рождения.

Его в результате столкновения выбросило из автомобиля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх