Российский транспортный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

В воскресенье утром, 22 июня, в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся транспортный самолет Ил-76 Министерства по чрезвычайным ситуациям России, который находился в воздушном пространстве Эстонии около четырех минут.
Как передала BNS пресс-служба МИД Эстонии, экипаж самолета представил план полета, транспондер самолета был включен. На момент нарушения самолет не имел двусторонней радиосвязи с эстонской службой управления воздушным движением. После нарушения самолет направился в воздушное пространство России.
Министерство иностранных дел вызвало в среду временного поверенного в делах России в Эстонии и вручило ему ноту.
Это второе в этом году нарушение воздушного пространства Эстонии воздушным судном Российской Федерации.
В среду Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации, чтобы выразить протест и передать официальную ноту в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 22 июня.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, речь идет об чрезвычайно серьезном и прискорбном инциденте, по поводу которого Эстония ожидает объяснений от России.
На встрече представитель Министерства иностранных дел также поднял вопрос о том, почему Россия не выполнила свои договорные обязательства и уже два квартала не выплачивает пенсии лицам, проживающим в Эстонии и получающим пенсию из России.
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