Российский транспортный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Как передала BNS пресс-служба МИД Эстонии, экипаж самолета представил план полета, транспондер самолета был включен. На момент нарушения самолет не имел двусторонней радиосвязи с эстонской службой управления воздушным движением. После нарушения самолет направился в воздушное пространство России.

Министерство иностранных дел вызвало в среду временного поверенного в делах России в Эстонии и вручило ему ноту.

Это второе в этом году нарушение воздушного пространства Эстонии воздушным судном Российской Федерации.

В среду Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации, чтобы выразить протест и передать официальную ноту в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 22 июня.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, речь идет об чрезвычайно серьезном и прискорбном инциденте, по поводу которого Эстония ожидает объяснений от России.

На встрече представитель Министерства иностранных дел также поднял вопрос о том, почему Россия не выполнила свои договорные обязательства и уже два квартала не выплачивает пенсии лицам, проживающим в Эстонии и получающим пенсию из России.