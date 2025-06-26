ФОТО Валерий Меладзе с семьей отметил в Испании свое 60-летие

Как пишут зарубежные СМИ, семья облюбовала роскошный испанский курорт еще лет 15 назад. Вначале Марбелья приглянулась сестре Валерия, которая приобрела там квартиру. Позже и сам мэтр обзавелся здесь виллой и последние несколько лет в основном обитает в Испании.



Поэтому неудивительно, что здесь, в Испании, в кругу родных и близких музыкант отпраздновал и свой юбилей. Среди гостей юбиляра были замечены его брат Константин Меладзе, сестра Лиана, дети от Альбины Джанабаевой и две дочери от первого брака, прилетевшие из России. Супруга певца - Джанабаева - появилась перед гостями в черном платье в пол с глубоким декольте.

Всего у Валерия Меладзе шестеро детей: самые младшие - 10-летний Лука и 4-летняя Агата. В качестве подарка юбиляру вручили большую тубу, на которой он сразу же попробовал сыграть.