В Букулты в частном доме произошла утечка серной кислоты

Во вторник в 19:28 был получен вызов на улицу Олю, где на территории частного дома из пластиковой емкости произошла утечка неизвестного вещества. Пожарные ликвидировали утечку, изолировав емкость от окружающей среды.

Из домов вокруг были эвакуированы десять человек, один из которых был передан медикам. Информация о произошедшем была передана управлению гражданской обороны Рижской думы.

Как пояснили в Государственной службе окружающей среды (VVD), утечка химического вещества произошла на частной территории и не связана с зарегистрированным загрязнителем, поэтому ликвидация последствий происшествия входит в компетенцию органов местного самоуправления.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, из емкости вытекло около десяти литров серной кислоты. Большую часть вытекшего вещества собрали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, а то небольшое количество, которое осталось, придется собирать самому владельцу.

Во вторник вечером спасатели выехали на аллею Лиепу в Кегумсе, где, по предварительным данным, человек пытался переплыть реку Даугава. Пожарные и спасатели с помощью лодки вытащили человека на берег и передали его медикам.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 292 вызова - 69 на тушение пожаров, 149 - на спасательные работы, а 74 вызова оказались ложными.