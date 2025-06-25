Распределение дополнительных средств на оплату труда медперсонала будут жестко регулировать

В дальнейшем увеличение оплаты труда больше не будет регулироваться внутренними правилами каждого учреждения или договорами с Национальной службой здравоохранения (NVD). Это позволит избежать ситуаций, при которых дополнительное государственное финансирование используется неравномерно, пояснили в Министерстве здравоохранения.

В дальнейшем каждое медицинское учреждение будет направлять дополнительное финансирование на увеличение оплаты труда медперсоналу, у которого средняя месячная оплата труда за оказание стационарных услуг в последние 12 месяцев не превышает двух средних зарплат по стране, без условий, подчеркивает Минздрав.

Кроме того, дополнительное финансирование на увеличение оплаты труда будет направляться медицинским работникам, у которых среднемесячная оплата труда за оказание оплачиваемых государством услуг превышает две, но не превышает трех среднемесячных зарплат, предусматривают новые правила.

Минздрав отмечает, что этот подход обеспечит прозрачное, справедливое и постепенное повышение оплаты труда медперсонала, позволит рационализировать зарплаты во всем секторе здравоохранения и обеспечить рост зарплат, а также уменьшит пропорцию переменной части в общей зарплате.