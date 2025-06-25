Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на саммите НАТО. О чем они говорили?

На закрытой встрече глав государств и правительств Трамп говорил о том, что ситуация в Украине «полностью вышла из-под контроля» и нужно что-то с этим делать, сообщило агентство Bloomberg.

На пресс-конференции после встречи глава Белого дома, впрочем, не высказал такого мнения. Он упомянул о тысячах погибших только на прошлой неделе солдат. Трамп не сказал, откуда у него такая цифра, однако позже уточнил, что она относится к потерям с обеих стороны — и Украины, и России.

Перед встречей

Перед началом заседания саммита НАТО в Гааге журналисты спрашивали Дональда Трампа о его предстоящей встрече с Владимиром Зеленским.

«Разумеется, мы обсудим его трудности. Его некоторые затруднения. Зеленский — хороший парень», — начал Трамп.

Вместе с этим американский президент заявил, что много разговаривал с Владимиром Путиным. По его словам, Путин «был очень любезен» и предложил помощь по Ирану.

«Я ему сказал: нет, помощь по Ирану мне не нужна, мне нужна помощь по России. Окажи нам услугу: помоги нам с Россией, а не с Ираном. Но он был очень любезен», — заявил Трамп перед началом саммита.

На закрытой части встрече лидеров стран НАТО, как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, Трамп сказал, что ситуация в Украине «полностью вышла из-под контроля» и с этим необходимо что-то делать.