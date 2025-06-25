Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на саммите НАТО. О чем они говорили?

Президент США Дональд Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО. До этого они виделись на саммите G7 в Канаде, однако оба покинули его досрочно. Последний раз Трамп и Зеленский встречались на похоронах папы римского Франциска, где успели кратко побеседовать, после перепалки в Белом доме.
Встреча между двумя президентами в Гааге длилась около 50 минут. Зеленский остался доволен разговором с Трампом, сообщил AFP источник в офисе украинского президента.
Сам Зеленский тоже положительно отозвался о прошедшей встрече. «Охватили все действительно важные вопросы», — написал он в телеграме, поблагодарив Дональда Трампа и США.
По словам президента Украины, с Трампом они обсудили, как добиться прекращения огня и мира, а также как защитить украинцев. Зеленский пообещал поделиться деталями позднее.
При этом Трамп, отвечая на вопрос о разговоре с Зеленским, на своей пресс-конференции сказал, что они не обсуждали прекращение огня. «Я хотел узнать, как у него дела», — сказал президент США.
Он назвал встречу с украинским президентом хорошей.
Трамп также сказал, что он планирует вскоре поговорить с Владимиром Путиным, но не уточнил, когда именно.
Отвечая на вопрос корреспондента Украинской службы Би-би-си Мирославы Пецы о готовности США продавать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, глава Белого дома заявил:
«Послушайте, они действительно хотят получить эти, как они их называют, противоракетные системы, Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить что-то. Знаете, их очень сложно достать. Они нужны и нам. Мы поставляем их Израилю. И они невероятно эффективны. И да, Украина хочет их больше всего. Это очень хороший вопрос».
На закрытой встрече глав государств и правительств Трамп говорил о том, что ситуация в Украине «полностью вышла из-под контроля» и нужно что-то с этим делать, сообщило агентство Bloomberg.
На пресс-конференции после встречи глава Белого дома, впрочем, не высказал такого мнения. Он упомянул о тысячах погибших только на прошлой неделе солдат. Трамп не сказал, откуда у него такая цифра, однако позже уточнил, что она относится к потерям с обеих стороны — и Украины, и России.
Перед встречей
Перед началом заседания саммита НАТО в Гааге журналисты спрашивали Дональда Трампа о его предстоящей встрече с Владимиром Зеленским.
«Разумеется, мы обсудим его трудности. Его некоторые затруднения. Зеленский — хороший парень», — начал Трамп.
Вместе с этим американский президент заявил, что много разговаривал с Владимиром Путиным. По его словам, Путин «был очень любезен» и предложил помощь по Ирану.
«Я ему сказал: нет, помощь по Ирану мне не нужна, мне нужна помощь по России. Окажи нам услугу: помоги нам с Россией, а не с Ираном. Но он был очень любезен», — заявил Трамп перед началом саммита.
На закрытой части встрече лидеров стран НАТО, как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, Трамп сказал, что ситуация в Украине «полностью вышла из-под контроля» и с этим необходимо что-то делать.
Как проходит саммит НАТО
Саммит НАТО стартовал в Гааге (Нидерланды) в среду, 25 июня. Как передавали корреспонденты Русской службы Би-би-си, накануне Зеленского встретили в Нидерландах как дорогого гостя. Трамп также прибыл в Гаагу вечером 24 июня.
Несмотря на то, что темой саммита стали траты стран-участниц на оборону, участники саммита и в кулуарах, и публично много говорили об Украине.
Перед открытием саммита генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повторил, что Европа должно поддерживать Украину и помнить об угрозе со стороны России.
«[Россия] производит столько же [вооружений] за три месяца, сколько все НАТО за год, — снова сказал Рютте. — При этом их экономика в 25 раз меньше, чем экономика стран НАТО».
«Наши решения включают продолжение поддержки Украины, а также движение к справедливому и устойчивому миру. Мы все хотим, чтобы кровопролитие прекратилось. Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины», — сказал Рютте, открывая заседание саммита.
Однако из его слов, сказанных накануне, можно сделать вывод, что в вопросе финансовой поддержки Киеву следует в первую очередь рассчитывать на «европейских и канадских союзников», которые подготовили для Украины новый пакет помощи в 35 миллиардов.
Кроме того, перед открытием саммита Зеленский встретился также с председателем ЕС Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как отмечают корреспонденты Русской службы Би-би-си, это само по себе значимое событие, так как до последнего было неясно, приедет ли Владимир Зеленский в Нидерланды.
Однако украинский президент все-таки приехал на саммит, и руководство ЕС публично продемонстрировало ему свою поддержку.
«Владимир, ты среди друзей», — обратилась к нему Урсула фон дер Ляйен.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Когда последний раз встречались Трамп и Зеленский
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны были встретиться на саммите G7 в Канаде, который проходил 18 июня. Однако они оба покинули его досрочно: Дональд Трамп вернулся в Вашингтон из-за конфликта между Израилем и Ираном; Владимир Зеленский — из-за массированного обстрела Киева в ночь на 17 июня, в результате которого только в украинской столице погибли по меньшей мере 26 человек.
При этом в Киеве рассчитывали на двустороннюю встречу двух президентов на полях саммита, о чем говорил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Последний раз президенты встречались на похоронах папы римского Франциска. Встречу, которая длилась всего 15 минут, Белый дом назвал «продуктивной», а Зеленский — «символической».
До этого их единственная встреча после начала нового срока Дональда Трампа прошла 28 февраля в Овальном кабинете и закончилась скандалом. После стычки в Овальном кабинете с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом Зеленский и украинская делегация досрочно покинули Белый дом, не подписав соглашение о полезных ископаемых.