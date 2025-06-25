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Силиня о прозвучавшей в соцсетях информации: решение о латвийских портах принимать правительству

Эвика Силиня

Решение о латвийских портах принимать правительству Латвии, подчеркнула в среду после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня, комментируя распространенную в социальной сети X информацию о том, что США якобы обещали Беларуси восстановить доступ к латвийским и литовским портам.

По словам премьер-министра, Латвия выступает за то, чтобы поддержание санкций сохраняло высокий приоритет, в том числе в отношении теневого флота.

"Надо выступать за то, чтобы мы экономически не позволили приводить эту военную машину в России и в поддерживающей ее Беларуси в действие", - сказала Силиня.

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