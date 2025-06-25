Силиня о прозвучавшей в соцсетях информации: решение о латвийских портах принимать правительству

По словам премьер-министра, Латвия выступает за то, чтобы поддержание санкций сохраняло высокий приоритет, в том числе в отношении теневого флота.

"Надо выступать за то, чтобы мы экономически не позволили приводить эту военную машину в России и в поддерживающей ее Беларуси в действие", - сказала Силиня.