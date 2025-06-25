Остапенко не смогла продолжить матч и уступила во втором круге турнира в Истборне

Остапенко, которая в рейтинге WTA занимает 20-е место и была посеяна на турнире под третьим номером, при счете 6:0, 2:6, 2:3 не смогла продолжить борьбу, уступив преодолевшей квалификацию филиппинской теннисистке Александре Эале (74-е место WTA).

Латвийская теннисистка сделала большей эйсов (7:0), однако допустила и больше двойных ошибок (8:2).

На первой подаче больше очков набрала Остапенко - 63,8% (28/41), тогда как Эала - 57,6% (19/33). В свою очередь на второй подаче больше очков процентуально набрала Эала (63,2% или 12/19), тогда как латвийская теннисистка - 42,9% (15/35).

Остапенко использовала все три брейк-пойнта, тогда как филиппинская теннисистка - три из десяти брейк-пойнтов.

Во всем мачте Остапенко выиграла половину из 128 розыгрышей.

Теннисистки в этом сезоне уже встречались во втором круге турнира в Майами, и тогда в двух сетах победу одержала филиппинская теннисистка.

В матче первого круга Остапенко со счетом 6:3, 7:6 (7:2) обыграла британку Сонай Картал, а Эала со счетом 6:0, 6:1 разгромила итальянку Лючию Бронцетти.

Остапенко выступала на турнире в Истборне уже в девятый раз, в 2021 году она одержала на нем победу. В прошлом году она вылетела во втором круге.