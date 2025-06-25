Суд отклонил заявления LPV и "Суверенной власти" по поводу выборов в Риге

В среду Административный окружной суд отклонил заявление партии "Латвия на первом месте" (LPV), которая просила отменить решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о выборах в Рижскую думу и назначить повторные выборы, сообщает агентство LETA. Было отклонено и заявление партии "Суверенная власть".
Решение окружного суда обжалованию не подлежит. Полный текст решения будет оформлен в четверг.
Суд в прошлую пятницу решил принять заявление партии "Латвия на первом месте" и возбудить административное дело.
Суд также отклонил заявление "Суверенной власти" о проведении выборов в Риге
Административный окружной суд также отклонил заявление партии "Суверенная власть" по поводу результатов муниципальных выборов в Риге.
Административный окружной суд отклонил заявление политической партии "Суверенная власть" об отмене решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и возложении на комиссию обязанности пересчитать бюллетени для голосования, поданные на 19-м и 25-м избирательных участках Рижской думы, а также подсчитать сделанные на них отметки.
Решение суда обжалованию не подлежит.
Как уже сообщалось, победившая на выборах в Рижскую думу LPV оспорила результаты выборов.
Несмотря на то, что LPV получила больше всего голосов, о создании коалиции договорились "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".
Оставшаяся в оппозиции LPV считает, что выборы в Рижскую думу были омрачены столь значительным набором избирательных нарушений, что выборы нельзя признать законными и легитимными.
Однако ЦИК отклонил жалобы LPV, а также партии "Стабильности!" и объединения "Младолатыши" на проведение муниципальных выборов в Риге. ЦИК также отклонил восемь других полученных жалоб, связанных с муниципальными выборами в других местах.
Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в ночь с субботы на воскресенье столкнулся с техническими проблемами, однако к воскресенью все голоса были подсчитаны, и результаты выборов были подтверждены.
Проблемы в работе избирательных участков из-за технических неполадок возникли и на неделе, когда проходило предварительное голосование.
ЦИК также подверглась критике за ее связь как с обществом, так и с избирательными участками. Среди прочего, в один из дней предварительного голосования ЦИК заявила, что система подверглась атаке извне, но это оказалось неправдой. В ночь выборов, когда возникли технические неполадки и подсчет голосов в избирательной системе был невозможен, избирательные участки долгое время не получали информацию о том, что делать дальше.
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