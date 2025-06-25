Суд отклонил заявления LPV и "Суверенной власти" по поводу выборов в Риге

Однако ЦИК отклонил жалобы LPV, а также партии "Стабильности!" и объединения "Младолатыши" на проведение муниципальных выборов в Риге. ЦИК также отклонил восемь других полученных жалоб, связанных с муниципальными выборами в других местах.

Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в ночь с субботы на воскресенье столкнулся с техническими проблемами, однако к воскресенью все голоса были подсчитаны, и результаты выборов были подтверждены.

Проблемы в работе избирательных участков из-за технических неполадок возникли и на неделе, когда проходило предварительное голосование.

ЦИК также подверглась критике за ее связь как с обществом, так и с избирательными участками. Среди прочего, в один из дней предварительного голосования ЦИК заявила, что система подверглась атаке извне, но это оказалось неправдой. В ночь выборов, когда возникли технические неполадки и подсчет голосов в избирательной системе был невозможен, избирательные участки долгое время не получали информацию о том, что делать дальше.