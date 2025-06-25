Дарья Семенистая - всего в шаге от участия в Уимблдоне

131-я ракетка мира Семенистая, которая в квалификационных соревнованиях была посеяна под 26-м номером, со счетом 6:4, 6:2 обыграла белоруску Ирину Шиманович (170-я строчка WTA).

В третьем круге латвийская теннисистка сыграет против белоруски Александры Соснович (108-я строчка WTA) или россиянки Оксаны Селехметьевой (145-я строчка WTA).

В матче первого круга квалификации Семенистая со счетом 4:6, 7:5, 6:1 обыграла британку Эллу Макдональд (394-я строчка WTA).

За выход в третий круг квалификации Семенистая заработала 30 рейтинговых очков WTA.

Чтобы выйти в основной турнир, необходимо преодолеть три круга квалификации.

Место на Уимблдоне себе уже обеспечила первая ракетка Латвии Алена Остапенко.

Третий турнир Grand Slam в этом сезоне пройдет с 30 июня по 13 июля.