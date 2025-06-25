Президент: на саммите НАТО в Гааге союзники подтвердили свое единство

На саммите НАТО в Гааге союзники подтвердили свое единство, заявил журналистам на пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич после официального завершения саммита НАТО в Гааге.
Он рассказал, что состоялась качественная дискуссия об увеличении расходов на оборону. Ни одна страна альянса не возразила против того, чтобы выделять на оборону 5% от внутреннего валового продукта (ВВП). Президент отметил, что нередко в публичном пространстве звучит много вопросов, дискуссий, но когда все сели за стол переговоров и нужно было принимать решения, все 32 страны НАТО, их руководители решили к 2035 году увеличить расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП.
Ринкевич подчеркнул, что не менее важен объем декларации НАТО - она коротка, всего на одну страницу. Президент Латвии допустил, что это, возможно, лучше, чем описанные на десяти страницах приоритеты, которые в итоге ничего не дают.
С точки зрения Латвии, отмечает президент, центральных новостей несколько. Во-первых, еще раз подтверждена решимость союзников по НАТО железно соблюдать 5-ю статью договора НАТО. Во-вторых, Россия расценивается как риск. В-третьих, это обязательство увеличить расходы на оборону и укрепить потенциал.
"Дискуссия действительно была продуктивной. Конечно, кроме этих аспектов, много говорилось и о том, что необходимо продолжать поддержку Украины. Она должна продолжать получать помощь в военном плане. Кроме того, необходимо продолжать давление на Россию: оно должно быть как политическим, так и экономическим", - сказал президент Латвии.
Ринкевич отметил, что довольно широко обсуждались и события на Ближнем Востоке, особенно в связи с проведенной США операцией против Ирана. По словам президента Латвии, многие лидеры отметили, что такие решительные действия дают ясный сигнал и другим "проблемным лидерам", что все-таки есть какие-то границы, которые следовало бы соблюдать.
"Саммит действительно был хорошим, поскольку продемонстрировал как решимость союзников к увеличению расходов на оборону, так и то, что это другой альянс по сравнению с тем, каким он был десять, пятнадцать лет назад. Но сейчас самое важное - как мы эти решения реализуем", - сказал Ринкевич.
Президент Латвии пояснил, что цель по выделению на оборону 5% ВВП должна быть достигнута к 2035 году, но отчет появится уже в 2029 году. Он рассказал, что это больше связано с четырехлетним циклом планирования НАТО. Только что утверждены цели по развитию потенциала НАТО, которые являются обязательными и для Латвии. Следующий цикл планирования и пересмотр целей потенциала состоятся в 2029 году.
"Когда станет видно, чего добились Латвия и другие союзники, можно будет оценить и объем расходов на оборону и соответственно внести коррективы", - сказал президент Латвии.
Как сообщалось, в принятой на состоявшемся в Гааге саммите НАТО декларации саммита страны-участницы в среду выразили непоколебимое доверие принципу взаимной обороны, а также обязались увеличить свои расходы на оборону до 5% от размера внутреннего валового продукта (ВВП).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!