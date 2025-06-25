Президент: на саммите НАТО в Гааге союзники подтвердили свое единство

Ринкевич отметил, что довольно широко обсуждались и события на Ближнем Востоке, особенно в связи с проведенной США операцией против Ирана. По словам президента Латвии, многие лидеры отметили, что такие решительные действия дают ясный сигнал и другим "проблемным лидерам", что все-таки есть какие-то границы, которые следовало бы соблюдать.

"Саммит действительно был хорошим, поскольку продемонстрировал как решимость союзников к увеличению расходов на оборону, так и то, что это другой альянс по сравнению с тем, каким он был десять, пятнадцать лет назад. Но сейчас самое важное - как мы эти решения реализуем", - сказал Ринкевич.

Президент Латвии пояснил, что цель по выделению на оборону 5% ВВП должна быть достигнута к 2035 году, но отчет появится уже в 2029 году. Он рассказал, что это больше связано с четырехлетним циклом планирования НАТО. Только что утверждены цели по развитию потенциала НАТО, которые являются обязательными и для Латвии. Следующий цикл планирования и пересмотр целей потенциала состоятся в 2029 году.

"Когда станет видно, чего добились Латвия и другие союзники, можно будет оценить и объем расходов на оборону и соответственно внести коррективы", - сказал президент Латвии.

Как сообщалось, в принятой на состоявшемся в Гааге саммите НАТО декларации саммита страны-участницы в среду выразили непоколебимое доверие принципу взаимной обороны, а также обязались увеличить свои расходы на оборону до 5% от размера внутреннего валового продукта (ВВП).