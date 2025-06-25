Утром 24 января в Стелпе за бегство от полиции был задержан пьяный водитель без прав

В 9 часов утра 24 июня муниципальная полиция Бауского края получила информацию о том, что водитель автомобиля Volvo V70 движется по населенному пункту Стелпе и, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники муниципальной полиции Бауского края выехали на место происшествия и вскоре встретили ранее упомянутое транспортное средство. Стражи порядка, включив специальные проблесковые огни и звуковые сигналы, отдали приказ остановить автомобиль.

Водитель Volvo остановил транспортное средство, вышел из автомобиля и начал бегство через поле. Вскоре стражи порядка водителя поймали, и информация подтвердилась - мужчина 1995 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что у него нет водительских прав.

Начат административный процесс за неподчинение законным требованием сотрудника полиции, в свою очередь информация об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав была передана Государственной полиции.