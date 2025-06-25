Министерства не будут вносить предложения по приоритетным мерам к бюджету будущего года

Минфин сообщает, что в докладе о прогрессе за 2025 год по фискально-структурному плану Латвии на 2025-2028 год, рассмотренном Кабинетом министров 15 апреля 2025 года, было констатировано, что в соответствии с фискальными условиями, определенными на основании сегодняшних прогнозов, фискальное пространство в следующем бюджетном цикле будет отрицательным.

Кроме того, в соответствии с постановлением Кабмина от 13 мая 2025 года установлена цель по повышению эффективности публичного сектора и сокращению расходов общего правительства на сумму не менее 450 млн евро в 2026-2028 годах, в том числе в 2026 году на сумму не менее 150 млн евро.

В докладе Международного валютного фонда о Латвии в 2024 году также сказано, что Латвия должна повысить эффективность публичного сектора, подчеркивает Минфин.

Учитывая график работы Кабмина и установленные Европейской Комиссией сроки подачи заявки на получение займа, правительство поручило Министерству обороны до 10 июля 2025 года представить в Кабинет министров доклад о мерах, которые планируется финансировать посредством займа согласно регламенту, принятому Советом Европы 27 мая 2025 года, о создании инструмента "Действия на благо европейской безопасности по укреплению европейской оборонной индустрии" (регламент SAFE).

Кроме того, Минобороны поручено до 1 августа 2025 года представить в правительство доклад об остальных дополнительных мерах по увеличению боеспособности, которые соответствуют условиям исключительной государственной клаузулы и которые планируется финансировать вне займа, установленного регламентом SAFE.