Министерства не будут вносить предложения по приоритетным мерам к бюджету будущего года

Министерства и другие центральные государственные учреждения не будут подавать предложения по приоритетным мерам к госбюджету следующего года, постановило в среду правительство.
Кроме того, постановлением правительства независимые органы также призываются не вносить предложений по приоритетным мерам.
Это предусмотрено утвержденными правительством в среду изменениями в ранее утвержденный указ о графике подготовки законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы.
Министр финансов Арвилс Ашераденс пояснил, что сейчас нельзя создавать иллюзию доступности нового финансирования: в это время главная задача - повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. Ашераденс подчеркивает, что планирование бюджета должно быть честным, ответственным и основанным на реальных возможностях, поэтому Министерство финансов предложило отложить подачу приоритетных мер и в первую очередь сосредоточиться на пересмотре государственных расходов и восстановлении фискального пространства.
Ранее в соответствии с графиком подготовки законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы от 27 марта 2025 года был установлен срок внесения предложений по приоритетным мерам в области обороны и демографии.
Законом об управлении бюджетами и финансами установлено, что министерства и другие центральные государственные учреждения подают предложения по приоритетным мерам и необходимому для их реализации финансированию только в том случае, если в последующие хозяйственные годы в соответствии с актуальными прогнозами макроэкономического развития будут доступны средства для финансирования приоритетных мероприятий.
Минфин сообщает, что в докладе о прогрессе за 2025 год по фискально-структурному плану Латвии на 2025-2028 год, рассмотренном Кабинетом министров 15 апреля 2025 года, было констатировано, что в соответствии с фискальными условиями, определенными на основании сегодняшних прогнозов, фискальное пространство в следующем бюджетном цикле будет отрицательным.
Кроме того, в соответствии с постановлением Кабмина от 13 мая 2025 года установлена цель по повышению эффективности публичного сектора и сокращению расходов общего правительства на сумму не менее 450 млн евро в 2026-2028 годах, в том числе в 2026 году на сумму не менее 150 млн евро.
В докладе Международного валютного фонда о Латвии в 2024 году также сказано, что Латвия должна повысить эффективность публичного сектора, подчеркивает Минфин.
Учитывая график работы Кабмина и установленные Европейской Комиссией сроки подачи заявки на получение займа, правительство поручило Министерству обороны до 10 июля 2025 года представить в Кабинет министров доклад о мерах, которые планируется финансировать посредством займа согласно регламенту, принятому Советом Европы 27 мая 2025 года, о создании инструмента "Действия на благо европейской безопасности по укреплению европейской оборонной индустрии" (регламент SAFE).
Кроме того, Минобороны поручено до 1 августа 2025 года представить в правительство доклад об остальных дополнительных мерах по увеличению боеспособности, которые соответствуют условиям исключительной государственной клаузулы и которые планируется финансировать вне займа, установленного регламентом SAFE.
Минфин поясняет, что срочность подачи доклада по регламенту SAFE обосновывается тем, что до 29 июля этого года Латвия должна подать анкету в Еврокомиссию, выразив интерес к использованию займа в рамках регламента SAFE, идентифицировав в нем предварительный объем финансирования и запланированные мероприятия.
Минфин отмечает, что принятое в среду правительством решение обеспечит соответствие требованиям фискальной дисциплины и будет способствовать процессу планирования бюджета в соответствии с доступными ресурсами и принципами устойчивого управления финансами.
Ранее сообщалось, что доступное для разработки бюджетных рамок на 2026-2028 гг. фискальное пространство, то есть доступный объем средств для финансирования новых расходов, в среднесрочной перспективе останется отрицательным: в 2026 году фискальное пространство предположительно составит минус 22,9 млн евро, в 2027 году - минус 202,6 млн евро, в 2028 году - минус 292,4 млн евро, в 2029 году - минус 420,7 млн евро.
С учетом геополитических и внутриполитических вызовов Минфин отмечает, что ситуация с государственными финансами в среднесрочной перспективе будет напряженной и придется принять ряд сложных решений, чтобы сбалансировать доходы и расходы.
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