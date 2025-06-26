Зеленский теперь в костюме? Как президент Украины перешел на деловой стиль одежды: от похорон Папы до саммита НАТО

Всего три месяца назад Владимир Зеленский говорил, что наденет костюм только после того, как закончится война. Но теперь президент Украины появился на саммите НАТО не в свитшоте, то есть практически в деловом костюме.
Это адаптированный перевод материала, опубликованного на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.
Журналистов и обозревателей удивило, что Зеленский все же стал приезжать на официальные встречи за рубежом в более формальной одежде, а команду президента просили объяснить подобные перемены. Но пока Офис президента это не комментировал.
Рассказываем, как произошла смена стиля и почему одежда украинского лидера в Гааге все же не полностью классическая.
С начала полномасштабного российского вторжения Владимир Зеленский не надевал костюмов, классических рубашек или галстуков. Во время всех встреч с другими мировыми лидерами или выступлений в Конгрессе США он выбирал одежду в военном стиле.
Последний раз в деловой одежде украинцы видели президента 24 февраля 2022 года, когда он объявлял о введении военного положения. С тех пор Зеленский не изменял карго (то есть военным брюкам свободного кроя) и часто использовал патриотические свитшоты с трезубцем или футболки.
За все время большой войны президент всего несколько раз отходил от своей «оливковой классики».
«У вас есть костюм?»
Зеленский не раз отмечал, что такой выбор одежды — это знак солидарности с воинами, которые отражают российскую агрессию на фронте.
Но подобный стиль раздражал, например, некоторых критиков американской помощи Украине.
Эту тему долгое время обсуждали в масс-медиа правого толка, но глобальное внимание она привлекла после перепалки в Овальном кабинете Белого дома в марте — во время встречи Зеленского с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Когда один из американских журналистов обратился к Зеленскому, обвинив его в неуважении к месту и событию из-за отсутствия костюма, это сразу изменило атмосферу встречи, рассказывала присутствовавшая на ней корреспондентка Украинской службы Би-би-си Мирослава Пеца.
За этим последовали дальнейшие обвинения якобы в неуважении и неблагодарности, которые привели к необычному спору, во время которого президент США и вице-президент упрекали гостя прямо перед телекамерами.
Встреча в Овальном кабинете привлекла дополнительное внимание к одежде Зеленского: кто-то увидел в его стиле символ несокрушимости и фронтовой солидарности, другие восприняли это как нарушение дипломатического дресс-кода.
В соцсетях разгорелись баталии: пользователи публиковали мемы на тему костюмов и вели серьезные дискуссии об уместности военного стиля в дипломатии.
Официальный стиль все ближе
И хотя во время встречи в Овальном кабинете Зеленский «защищал» свое право не носить костюмы во время войны, в дальнейшем этот инцидент, вероятно, повлиял на его стиль.
Уже в апреле, на похоронах папы Франциска, он появился в черном костюме, который разработал для него украинский бренд Viktor Anisimov.
«Этот образ, четко выверенный временем и реальностью в контексте его функции президента Украины в военное время, и одновременно не противоречит личности и фактуре Владимира Зеленского», — написала об одежде украинский дизайнер Виктория Гресь.
В подобном стиле президент Украины оделся и для посещения инаугурационной мессы новоизбранного папы Римского Льва ХIV в Ватикане.
При этом вместо черной рубашки он надел черную футболку: это все еще не официально-деловой стиль, но уже и не милитари или casual.
В конце мая, во время визита в Берлин, Владимир Зеленский в третий раз появился на публике в черном стилизованном костюме, а не в привычном милитари цвета хаки.
Во время встреч с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Зеленский также был в одежде от украинского дизайнера Виктора Анисимова.
Образ президента состоял из черного пиджака, который сохранил черты военного френча с четырьмя накладными карманами, черной рубашки с воротничком-стойкой и черных брюк прямого кроя. На ногах были военные ботинки черного цвета.
По словам дизайнера, целью капсульной коллекции, которую он разработал специально для президента, было сохранить идею военной формы, но при этом переосмыслить ее через призму современной эстетики, комфорта и реалий времени — создать сдержанный, функциональный и достойный образ.
23-го июня, перед началом саммита НАТО, у Зеленского была аудиенция у короля Великобритании Карла III, а затем он встретился с британским премьер-министром Киром Стармером.
На фото с этой встречи можно увидеть, что украинский президент уже был в костюме.
Новая встреча с Трампом и деловой костюм
На саммите НАТО украинский президент встретился с Дональдом Трампом и на этот раз американский президент уже не может упрекнуть Зеленского в «неподходящей» одежде.
Мировые медиа обратили внимание на то, что Зеленский сменил свой уже привычный образ в военном стиле, а некоторые написали о том, что своим деловым костюмом он «шокировал» присутствующих.
Что об одежде Зеленского говорили раньше
В конце 2022-го газета New York Times написала, что Зеленский стал первым человеком, который выступил в Конгрессе в свитшоте. В такой же одежде он появился и в Овальном кабинете.
В инстаграме американского журнала Vogue на эту тему шли горячие споры. Кто-то считал, что такая одежда в Белом доме — это проявление неуважения к президенту США Джо Байдену. А кто-то просто не понимал, почему Зеленский не мог переодеться во время долгого перелета в самолете.
«Он приезжает в Белый дом с президентским визитом, и он одет так, будто собирается в поход», — написал один пользователь в американском инстаграме.
«Со всеми деньгами, которые мы им даем, я уверен, что он мог бы позволить себе надеть костюм. Меня не волнует, какая сейчас ситуация, и меня не волнует причина, по которой он вынужден носить эту уродливую одежду. Вас приглашают в Белый дом — и вы одеваетесь соответственно», — написал другой.
Впрочем, журналисты отмечали, что Зеленский «использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для достижения своей цели». «Он носит одежду, которая связывает его с вооруженными силами, но не выглядит милитаристской. Его месседж — в том, что он сосредоточен на практических вопросах», — сказала газете Independent Ребекка Арнольд, старший преподаватель истории одежды в Институте искусств Курто в Лондоне.
Зеленский — не первый в истории лидер, который посылает месседж своей одеждой.
Издания Guardian, Newsweek и многие другие обращали внимание на то, что в начале 1942 года в подобном наряде приезжал в Вашингтон и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
Целью его визита также было привлечь больше поддержки и помощи от США, которые на тот момент не принимали активного участия в войне на территории Европы. Но Великобритания страдала от бомбардировок нацистской армии, а вся Европа позади нее уже пала.