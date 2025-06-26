Зеленский теперь в костюме? Как президент Украины перешел на деловой стиль одежды: от похорон Папы до саммита НАТО

23-го июня, перед началом саммита НАТО, у Зеленского была аудиенция у короля Великобритании Карла III, а затем он встретился с британским премьер-министром Киром Стармером.

Зеленский во время последней встречи с королем Карлом Фото: Getty Images

На фото с этой встречи можно увидеть, что украинский президент уже был в костюме.

Новая встреча с Трампом и деловой костюм

На саммите НАТО украинский президент встретился с Дональдом Трампом и на этот раз американский президент уже не может упрекнуть Зеленского в «неподходящей» одежде.

Зеленский во время саммита НАТО в Гааге Фото: Getty Images

Мировые медиа обратили внимание на то, что Зеленский сменил свой уже привычный образ в военном стиле, а некоторые написали о том, что своим деловым костюмом он «шокировал» присутствующих.

Что об одежде Зеленского говорили раньше

В конце 2022-го газета New York Times написала, что Зеленский стал первым человеком, который выступил в Конгрессе в свитшоте. В такой же одежде он появился и в Овальном кабинете.

В инстаграме американского журнала Vogue на эту тему шли горячие споры. Кто-то считал, что такая одежда в Белом доме — это проявление неуважения к президенту США Джо Байдену. А кто-то просто не понимал, почему Зеленский не мог переодеться во время долгого перелета в самолете.

«Он приезжает в Белый дом с президентским визитом, и он одет так, будто собирается в поход», — написал один пользователь в американском инстаграме.