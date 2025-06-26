Армения: обыски, аресты и "План переворота" - конфликт власти с церковью и оппозицией обостряется

Утром 25 июня в Ереване и других населённых пунктах были проведены обыски и задержания сторонников движения "Священная борьба". Среди задержанных оказался и его лидер - архиепископ Баграт Галстанян, фигура, обладающая значительным символическим весом. Его активное участие в протестах и открытые призывы к смене власти сделали его новым центром консолидации оппозиции.

Следственный комитет заявил, что ему удалось предотвратить попытку насильственного захвата власти, в том числе с использованием террористических методов. По версии следствия, участники движения планировали создать более 200-250 боевых единиц - "ударных групп", состоящих из бывших силовиков, - для проведения одновременных атак на транспортную и энергетическую инфраструктуру.

В качестве доказательств СК представил аудиозаписи, на которых, как утверждается, слышны обсуждения возможных диверсий и актов насилия. В ответ защита Галстаняна заявила, что записи имеют признаки монтажа и не могут служить достоверным основанием для уголовного преследования. На данный момент, по данным оппозиционного движения, задержаны не менее 14 человек. В их числе лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. Все они были доставлены в суд. Следствие заявило о намерении ходатайствовать о заключении Галстаняна под стражу.

О чем спорят оппозиция и власти?