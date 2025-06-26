Армения: обыски, аресты и "План переворота" - конфликт власти с церковью и оппозицией обостряется

На фоне публикации "Плана переворота" и обострения конфликта с церковью власти Армении начали масштабные обыски и аресты, в центре которых оказался архиепископ Баграт Галстанян.
В среду, 25 июня в Армении усилилось внутриполитическое напряжение: после публикации провластным медиа документа, названного "Планом переворота", а также аудиозаписей с предполагаемыми призывами к насильственному свержению, правоохранительные органы провели серию обысков и задержаний среди сторонников оппозиционного движения "Священная борьба". Одним из ключевых фигурантов стал архиепископ Баграт Галстанян - духовное и символическое лицо протестного движения. Ситуация разворачивается на фоне конфликта между властями и Армянской Апостольской Церковью, а также недавнего ареста российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна, что придает внутриполитической напряженности внешнеполитический окрас.
Аресты и обвинения в "заговоре"
Поводом для экстренных действий правоохранительных органов стало распространение провластным СМИ документа, озаглавленного "План переворота". По содержанию, он представляет собой пошаговую схему дестабилизации власти в Армении - от создания "ударных групп" до подрыва ключевой инфраструктуры. Документ моментально попал в публичное поле: его начали распространять премьер-министр Никол Пашинян, его супруга и депутаты правящей фракции и их сподвижники. К документу прилагался коллаж с изображениями Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и Католикоса всех армян - фигур, с которыми у власти в последнее время складываются напряжённые отношения.
Утром 25 июня в Ереване и других населённых пунктах были проведены обыски и задержания сторонников движения "Священная борьба". Среди задержанных оказался и его лидер - архиепископ Баграт Галстанян, фигура, обладающая значительным символическим весом. Его активное участие в протестах и открытые призывы к смене власти сделали его новым центром консолидации оппозиции.
Следственный комитет заявил, что ему удалось предотвратить попытку насильственного захвата власти, в том числе с использованием террористических методов. По версии следствия, участники движения планировали создать более 200-250 боевых единиц - "ударных групп", состоящих из бывших силовиков, - для проведения одновременных атак на транспортную и энергетическую инфраструктуру.
В качестве доказательств СК представил аудиозаписи, на которых, как утверждается, слышны обсуждения возможных диверсий и актов насилия. В ответ защита Галстаняна заявила, что записи имеют признаки монтажа и не могут служить достоверным основанием для уголовного преследования. На данный момент, по данным оппозиционного движения, задержаны не менее 14 человек. В их числе лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. Все они были доставлены в суд. Следствие заявило о намерении ходатайствовать о заключении Галстаняна под стражу.
О чем спорят оппозиция и власти?
Оппозиция и власти спорят о достоверности опубликованных записей. В сети и СМИ развернулась целая дискуссия нарративов. В беседе с DW депутат от оппозиционной партии АРФД "Дашнакцутюн", входящей в крупнейший оппозиционный блок "Армения", Гегам Манукян назвал дело против оппозиционеров "очередным искусственно сфабрикованным процессом" и заявил, что это пример "политической расправы", организованной властями "по указанию Никола Пашиняна". По его словам, опубликованные следствием материалы вызывают сомнение: "Я не верю в их подлинность", - сказал Манукян. Примечательно, что в рамках этого же дела был задержан и член руководства АРФД, в отношении которого следственные органы уже ходатайствуют о заключении под стражу.
Между тем адвокат архиепископа Галстаняна Ованнес Худоян в интервью СМИ выразил сомнение в подлинности представленных материалов, подчеркнув, что записи "имеют признаки монтажа" и "могут ввести общественность в заблуждение". По его словам, законность следственных действий будет оспариваться в суде.
Напротив, глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян отверг обвинения в политической мотивированности уголовного дела против участников движения "Священная борьба". По его словам, представленные Следственным комитетом материалы обладают "достаточным объёмом и качеством", чтобы любые сомнения в объективности следствия были беспочвенны. "С учётом характера и содержания опубликованных данных, говорить о каком-либо политическом преследовании, на мой взгляд, просто неуместно", - заявил близкий соратник армянского премьера Араик Арутюнян в беседе с DW.
Арест российского миллиардера, Церковь и внутренняя эскалация
События 25 июня стали продолжением более широкой эскалации, разворачивающейся последние недели. За несколько дней до обысков был задержанСамвел Карапетян - крупный российский бизнесмен армянского происхождения из списка Forbes, глава группы "Ташир" и один из крупнейших инвесторов в энергетическую сферу Армении. Аресту Карапетяна предшествовало его публичное заявление в поддержку духовенства, в котором он выразил готовность "вмешаться в кампанию против Церкви по-своему". Вскоре после этого в его ереванской резиденции прошёл обыск, затем он был задержан и арестован по подозрению в публичных призывах к насильственному свержению власти.
Параллельно премьер-министр Никол Пашинян заявил о запуске процесса национализации крупнейшего актива Карапетяна в Армении "Электрических сетей" - критической инфраструктуры и крупнейшего в стране оператора по распределению электроэнергии, принадлежащей структурам Карапетяна, что вызвало новую волну обсуждений о политизации бизнеса и собственности.
Данная инициатива совпала с периодом резкого обострения отношений правительства с высшими иерархами Армянской Апостольской Церкви, которых власти обвиняют в участии в политике и нарушении канонического порядка. Премьер-министр Никол Пашинян и ряд депутатов открыто поставили под сомнение легитимность Католикоса Гарегина II, призывая к его отставке и обвиняя, в частности, в нарушении обета безбрачия.
Внешняя реакция и политические оценки
События в Армении не остались без международной реакции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее "внутренним делом Армении", при этом заметив, что поддерживает контакт с Ереваном в связи с задержанием предпринимателя Самвела Карапетяна, поскольку он гражданин РФ.
Эта позиция заметно мягче по тону по сравнению с предыдущими заявлениями российских властей, в частности - официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее жёстко критиковала политику Еревана. В тот же период активизировались известные своей прокремлёвской позицией медиаперсоны, в том числе Маргарита Симоньян и Владимир Соловьёв, открыто поддержавшие Самвела Карапетяна и резко осудившие действия армянских властей. Эти высказывания вновь спровоцировали в Армении волну дискуссий о целесообразности сохранения вещания российских телеканалов, включая "Россия-1" и РТР-Планета.
На этом фоне в публичной риторике правящих кругов стали появляться намёки на "внешнее вмешательство" и "гибридные атаки". Если критически настроенные в отношении политики Кремля в Армении активисты и правозащитники открыто указывают на Россию, то власти избегают прямых упреков в адрес Москвы.
По словам главы аппарата премьер-министра Араика Арутюняна, в условиях усиливающихся гибридных атак извне, в том числе распространения дезинформации в иностранных медиа, не исключено наличие внешнего вмешательства. "Следствие даст окончательные ответы, но с той интенсивностью, с которой сегодня распространяются фальсифицированные и искажённые материалы за рубежом, можно предполагать наличие внешнего компонента", - отметил он в беседе с DW. Арутюнян также напомнил, что архиепископ Баграт Галстанян ранее сам упоминал о контактах с зарубежными центрами.
Как аресты связаны с выборами 2026 года?
Почётный председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян считает, что происходящие в Армении события, включая аресты оппозиционных активистов, обострение отношений между властями и Армянской Апостольской Церковью, а также "давление на бизнес-структуры", связанные с Самвелом Карапетяном, не следует рассматривать изолированно.
По его словам, все эти эпизоды формируют единую картину и укладываются в логику политической мобилизации накануне парламентских выборов 2026 года.
"Я рассматриваю все эти действия как часть более широкого политического процесса. Возможно, существовали реальные попытки дестабилизации, но сама концентрация силовых мер именно сейчас - при том, что подозрения могли формироваться в течение длительного времени, - выглядит как политическое решение атаковать потенциальных конкурентов на всех направлениях", - отметил Навасардян в беседе с DW.
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