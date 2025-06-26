Диктатор Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии

Российский диктатор Владимир Путин не будет присутствовать на саммите БРИКС в Бразилии в следующем месяце из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом (МУС), заявил Кремль в среду, 25 июня.
Путин будет участвовать в саммите по видеосвязи, сообщил журналистам советник диктатора Юрий Ушаков, добавив, что "это связано с определенными трудностями в контексте требований МУС".
В предстоящей встрече в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавил Ушаков.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!