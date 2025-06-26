Макрон вновь призывает страны НАТО подумать о возвращении к диалогу с Путиным

Это, по его мнению, позволит ЕС вести диалог о новой системе безопасности на континенте. "Нам необходимо переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики, определить, в какой степени мы готовы защищать себя и при каких условиях вести диалог с Россией по ограничению вооружений и укреплению доверия. Нам нужно думать об этом уже сейчас", - говорится в речи Макрона, видеозапись которой показал канал France24.

В то же время Европе сейчас необходимо запасаться оружием, поскольку Москва "наращивает свой прежний уровень вооружений", подчеркнул Макрон. ЕС также должен подумать о гарантиях безопасности для себя. Такие гарантии должны включать ограничение распространения оружия и его объемов, как это было во времена холодной войны, сказал глава французского государства.

Саммит НАТО завершился в среду, 25 июня, в Гааге (Нидерланды). По итогам саммита было принято совместное заявление 32 членов альянса, в котором говорится, что Россия представляет собой "долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности".

Чтобы противостоять этой угрозе, страны НАТО договорились к 2035 году увеличить ежегодные расходы на оборону с нынешних 2% до 5% ВВП. Цель в 2% была принята в 2014 году, после того как президент Владимир Путин аннексировал Крым и начал войну на востоке Украины. Теперь, когда растет риск прямого столкновения между НАТО и Россией, о котором регулярно говорят лидеры стран-членов блока, альянс вынужден увеличить расходы до уровня времен холодной войны.