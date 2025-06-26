Ринкевич: декларация саммита НАТО - хорошее начало, но важно не обманывать себя

Отвечая на вопрос, станет ли обязательство альянса увеличить оборонные расходы достаточно сильным сигналом, чтобы сдержать Россию от попыток бросить ему вызов, президент подчеркнул, что ни сам документ, ни указанные в нем цифры сами по себе никого не остановят.

Как отметил Ринкевич, разговоры об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП ничего не значат, если за ними не последует выделение реальных средств. Важно, сколько фактически будет выделено на развитие военного потенциала и какие конкретные вооружения, системы и оборудование будут закуплены в ближайшие годы - будь то системы ПВО, оружие или боеприпасы.

Президент указал, что у каждой страны есть определенные цели по наращиванию обороноспособности. Если государства НАТО их выполнят, и Россия увидит, что декларация реализована в виде конкретных возможностей - систем ПВО, бронетехники, стрелкового оружия, дальнобойной артиллерии, и в целом потенциал НАТО значительно вырос, тогда ни она, ни любая другая страна не рискнут испытывать альянс на прочность.

Президент подчеркнул, что ни одна декларация сама по себе никого не спасет. Это хорошее начало, но важно не обманывать ни себя, ни общество, например, представляя строительство корпуса больницы как оборонные расходы.

"В таком случае нас не спасет ни декларация саммита, ни собственные иллюзии. Если Россия и другие страны увидят, что у нас больше солдат, систем ПВО, достаточные запасы боеприпасов и хорошо подготовленные вооруженные силы, это будет ее сдерживать, а союзники будут готовы оказать нам поддержку", - заявил президент.

Он призвал сосредоточиться на том, как Латвия за два-три года выполнит взятые на себя обязательства.