Совет Европы создаст спецтрибунал по преступлениям агрессии против Украины. Он позволит вести расследование в отношении Путина.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и украинский президент Владимир Зеленский подписали в Страсбурге соглашение о создании специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины, сообщили в среду, 25 июня, в соцсети X МИД Украины и сам глава Совета Европы. Договоренность официально запускает новый международно-правовой механизм, цель которого - привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины. При этом расследование будет охватывать агрессию РФ в отношении соседней страны с февраля 2014 года, указывает МИД Украины.
Согласно его заявлению, спецтрибунал станет первым со времен окончания Второй мировой войны международным судебным органом, в юрисдикции которого будет расследование и правовое преследование лиц, "независимо от их должности".
Владимир Зеленский поблагодарил представителей Совета Европы за содействие в создании спецтрибунала. По его словам, механизм "позволяет реально привлечь к ответственности руководство российского режима, совершавшего преступления" против Украины и ее граждан.
Euronews: Расследование против Путина проведут, но судить его пока не получится
О работе над созданием нового международного правового механизма стало известно в феврале. СМИ нередко называют его "трибуналом для Путина", так как предполагается, что именно президент РФ будет признан одним из лиц, ответственных за войну России против Украины. В случае признания виновным ему будет грозить до 30 лет ограничения свободыили даже пожизненное заключение.
Вместе с тем издание Euronews ранее сообщило об ограничениях, которые были зафиксированы в проекте соглашения о создании спецтрибунала по Украине. Так, документ позволяет вести расследование против Владимира Путина, но не судить его, в том числе заочно. Причина - персональный иммунитет, которым в соответствии с международным правом защищены высокопоставленные представители государств. Ожидается, что преследование Путина станет возможным после его ухода с поста президента РФ.
Аналогичная защита имеется также у премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы российского МИДа Сергея Лаврова, отмечали в Euronews. Кроме того, Россия не признает свою агрессию в отношении Украины преступлением и отказывается сотрудничать с западными правовыми организациями. В частности, в марте 2022 года Москва отказалась от участия в работе Совета Европы. Это делает практически невозможной экстрадицию из РФ любых подозреваемых.
От работы над созданием спецтрибунала в прошлом отошли США, хотя поначалу активно участвовали в этом процессе. Как пояснил в беседе с корреспонденткой DW глава МИД Польши Радослав Сикорский, администрация Дональда Трампа сделала это в качестве "одной из примерно дюжины важных уступок" Владимиру Путину. При этом в Брюсселе надеются, что Вашингтон в будущем присоединится к учредителям правового механизма.
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