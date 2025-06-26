Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и украинский президент Владимир Зеленский подписали в Страсбурге соглашение о создании специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины, сообщили в среду, 25 июня, в соцсети X МИД Украины и сам глава Совета Европы. Договоренность официально запускает новый международно-правовой механизм, цель которого - привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины. При этом расследование будет охватывать агрессию РФ в отношении соседней страны с февраля 2014 года, указывает МИД Украины.

Согласно его заявлению, спецтрибунал станет первым со времен окончания Второй мировой войны международным судебным органом, в юрисдикции которого будет расследование и правовое преследование лиц, "независимо от их должности".

Владимир Зеленский поблагодарил представителей Совета Европы за содействие в создании спецтрибунала. По его словам, механизм "позволяет реально привлечь к ответственности руководство российского режима, совершавшего преступления" против Украины и ее граждан.

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