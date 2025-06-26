Сбежавшие из зоопарка медведи устроили пир

Как сообщает Wildwood Devon на своей странице в Facebook, два молодых медведя - Миш и Люси - смогли выбраться из вольера. Однако животные не воспользовались нежданной свободой, а прямиком направились в кладовку, где хранились запасы корма. Там они устроили себе "праздник живота", в том числе и оприходовали недельный запас меда, после чего вернулись в вольер и мирно заснули.

Сотрудники действовали строго по протоколу - посетителей эвакуировали и вызвали полицию, а за медведями вели непрерывное видеонаблюдение. К ним была отправлена команда специалистов, которых медведи знали с детства, чтобы мотивировать их вернуться в вольер.



Судя по всему, животным удалось совершить побег из-за человеческой ошибки.

Позже парк принес свои извинения, указав, что это был единичный инцидент и проводится всестороннее внутреннее расследование, чтобы точно понять, как это произошло, и предотвратить подобные ЧП в будущем. Сейчас Wildwood Devon уже работает в обычном режиме и заверяет, что посетители могут не беспокоиться о своей безопасности.