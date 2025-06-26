Видео Серьезная авария под Цоде: столкнулись три автомобиля, один человек пострадал

Незадолго до 21:00 среды, 25 июня, Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Цодскую волость Бауского края, где произошла авария с участием грузовиков и легкового автомобиля. Используя гидравлические инструменты, спасатели освободили из легкового автомобиля одного человека и передали его медикам.

Как сообщили порталу TVNET в Государственной полиции, 25 июня в 20:40 полиция получила информацию о том, что в Цодской волости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств - автомобиля Volvo, автомобиля DAF с полуприцепом и автомобиля Scania. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Государственная полиция открыла уголовное производство и выясняет точные причины аварии.

В целом в Земгале было зарегистрировано 18 ДТП, в которых пострадали четыре человека, включая одного велосипедиста.

В Рижском регионе произошло 76 аварий, в девяти из них есть пострадавшие. В общей сложности получили травмы 13 человек, в том числе четыре велосипедиста.

В Курземе и Латгале произошло по 13 аварий, а в Видземе - восемь. Пострадавших не было.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 404 протокола, в том числе 172 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

Двое водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. У одного водителя транспортное средство будет конфисковано, с другого взыскана его стоимость.