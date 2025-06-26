"Свадьба" педофила в Диснейленде: как со странным мероприятием связаны граждане Латвии?

21 июня в закрытой зоне парижского Диснейленда должна была пройти грандиозная свадебная церемония. Ее отменили в последний момент, когда выяснилось, что невеста - девятилетняя девочка. Организатор - педофил, разыскиваемый в Великобритании, - был арестован. Вместе с ним задержали еще трех человек, двое из которых являются гражданами Латвии.
Сдача в аренду территории для проведения частных мероприятий является частью бизнеса французского Диснейленда. Организаторы "свадьбы" арендовали часть парка примерно за 135 тысяч евро.