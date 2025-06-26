"Свадьба" педофила в Диснейленде: как со странным мероприятием связаны граждане Латвии?

Рано утром в день мероприятия во французскую полицию позвонил мужчина, который только что узнал шокирующую "деталь": оказывается, "невесте" девять лет. Этот человек был актером, которого наняли на роль отца невесты. Мужчина рассказал полиции, что за эту роль ему заплатили 12 тысяч евро, и только в последний момент он понял, что "невеста" - ребенок.