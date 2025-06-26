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"Свадьба" педофила в Диснейленде: как со странным мероприятием связаны граждане Латвии?

Перевод: rus.tvnet.lv
Британскому педофилу помешали жениться на девятилетней девочке в парижском Диснейленде.

21 июня в закрытой зоне парижского Диснейленда должна была пройти грандиозная свадебная церемония. Ее отменили в последний момент, когда выяснилось, что невеста - девятилетняя девочка. Организатор - педофил, разыскиваемый в Великобритании, - был арестован. Вместе с ним задержали еще трех человек, двое из которых являются гражданами Латвии.

Сдача в аренду территории для проведения частных мероприятий является частью бизнеса французского Диснейленда. Организаторы "свадьбы" арендовали часть парка примерно за 135 тысяч евро.

Рано утром в день мероприятия во французскую полицию позвонил мужчина, который только что узнал шокирующую "деталь": оказывается, "невесте" девять лет. Этот человек был актером, которого наняли на роль отца невесты. Мужчина рассказал полиции, что за эту роль ему заплатили 12 тысяч евро, и только в последний момент он понял, что "невеста" - ребенок.

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