Музей природы купил на eBay фрагмент метеорита, упавшего в Латвии в 1863 году

В год своего 180-летия Латвийский национальный музей природы приобрел на аукционе eBay ценный экспонат - осколок метеорита Биржи (также известного как метеорит Лейманю), который более 160 лет назад упал в окрестностях Екабпилса.
Вес самого метеорита - 5,2 кг. А размеры фрагмента - 2,95 см в длину, 1,99 см в ширину, 0,29 см в высоту, вес - 4,46 г.
Информация о том, что на eBay выставили кусок метеорита, упавшего в Латвии, заинтересовала Музей природы. А изложенная информация и репутация продавца, у которого покупали фрагменты небесных тел и другие музеи, не вызвала никаких опасений. Представители музея рассказали, что провели предварительную экспертизу, сопоставив фотографии фрагмента метеорита со снимками других его частей.
Покупка экспоната с сопутствующими расходами обошлась в 836 евро.
Он пополнит коллекцию метеоритов Латвийского национального музея природы, в которой до этого хранились девять образцов, поступивших из Аргентины, США, Польши и России. Часть из них можно увидеть в экспозиции "Динамическая геология и горные породы".
В феврале этого года передача "900 секунд" телеканала TV3 сообщила, что один коллекционер метеоритов из США выставил на продажу фрагмент метеорита Биржи, некогда упавшего в Латвии. Владелец Музея метеоритов в Латвии Карлис Берзиньш тогда подчеркнул, что важно воспользоваться возможностью выкупить этот фрагмент, чтобы он вновь оказался на родине и был доступен для обозрения.
Метеорит Биржи постигла та же судьба, что и три других известных метеорита, упавших в Латвии: его вывезли за границу, разрезали на части, и они попали в коллекции зарубежных музеев, ученых и частных лиц.
В Латвии известны четыре случая падения метеоритов: в 1820 году в Ликсне, в 1863 году в Биржи под Екабпилсом, в 1864 году в Нерете и в 1890 году в Балдоне у Мисы. Все четыре метеорита являются каменными, массой от пяти до 16 килограммов. Их падение было зафиксировано очевидцами, слышавшими громкий шум, а в двух случаях - даже видевшими сам метеорит.
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