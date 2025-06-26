Музей природы купил на eBay фрагмент метеорита, упавшего в Латвии в 1863 году

Вес самого метеорита - 5,2 кг. А размеры фрагмента - 2,95 см в длину, 1,99 см в ширину, 0,29 см в высоту, вес - 4,46 г. Информация о том, что на eBay выставили кусок метеорита, упавшего в Латвии, заинтересовала Музей природы. А изложенная информация и репутация продавца, у которого покупали фрагменты небесных тел и другие музеи, не вызвала никаких опасений. Представители музея рассказали, что провели предварительную экспертизу, сопоставив фотографии фрагмента метеорита со снимками других его частей.

Он пополнит коллекцию метеоритов Латвийского национального музея природы, в которой до этого хранились девять образцов, поступивших из Аргентины, США, Польши и России. Часть из них можно увидеть в экспозиции "Динамическая геология и горные породы".



В феврале этого года передача "900 секунд" телеканала TV3 сообщила, что один коллекционер метеоритов из США выставил на продажу фрагмент метеорита Биржи, некогда упавшего в Латвии. Владелец Музея метеоритов в Латвии Карлис Берзиньш тогда подчеркнул, что важно воспользоваться возможностью выкупить этот фрагмент, чтобы он вновь оказался на родине и был доступен для обозрения.