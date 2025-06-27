Айгуль из Узбекистана о жизни в Латвии: "Много лет спустя нам удалось выстроить быт"

За годы, что Айгуль живет здесь, она немного выучила латышский. По приезде она сразу выучила несколько коронных фраз, слов вежливости: "Меня еще научили такой "коронке". Сказали, что после нее я могу идти сдавать на категорию".

Видео: Айгуль Шамсутдинова в передаче "В чем фишка?" (тизер)

"Латвия меня так же тепло приняла, как всегда тепло принимает Узбекистан. Ну, не сразу, конечно, она меня тепло приняла. Были немного такие у нас натянутые отношения. Но много лет спустя, мне кажется, нам удалось выстроить быт", - признается девушка.