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Айгуль из Узбекистана о жизни в Латвии: "Много лет спустя нам удалось выстроить быт"

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Актриса дубляжа и озвучивания Айгуль Шамсутдинова приехала в Латвию учиться 10 лет назад. Сначала она не планировала оставаться в нашей стране, но судьба решила иначе. В передаче TVNET+ "В чем фишка?" Айгуль рассказала, как ей живется в Риге.

За годы, что Айгуль живет здесь, она немного выучила латышский. По приезде она сразу выучила несколько коронных фраз, слов вежливости: "Меня еще научили такой "коронке". Сказали, что после нее я могу идти сдавать на категорию".

Видео: Айгуль Шамсутдинова в передаче "В чем фишка?" (тизер)

"Латвия меня так же тепло приняла, как всегда тепло принимает Узбекистан. Ну, не сразу, конечно, она меня тепло приняла. Были немного такие у нас натянутые отношения. Но много лет спустя, мне кажется, нам удалось выстроить быт", - признается девушка.

Кстати, у Айгуль уйма историй про 7-й трамвай и 15-й троллейбус: "Я думаю, у кого нет этих историй?".

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