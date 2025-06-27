"Первые четыре ночи продержался". 45-летний Нормунд потерял все

В первую ночь, когда Нормунд остался на улице, он 16 раз перешел Вантовый мост, чтобы не замерзнуть. Спустя полгода, проведенных на улице и в приюте, социальная работница предложила Нормунду собственную квартиру. Он не поверил. 45-летний Нормунд - один из 25 бездомных, которые в данный момент получают в Риге услугу "Жилье прежде всего" - гарантированное жилье и индивидуальную социальную реабилитацию.
Высокий, сильный, из тех, о ком говорят "как дуб". Он не напоминает типичного бездомного и не является таким. Он оказался на улице из-за множества неудачных совпадений, которые могут произойти в жизни с каждым.
Для ясности надо сразу сказать, что в том, что произошло с Нормундом, не виновен алкоголь.
Нормунд родился в Риге, в любящей, полной семье. Кроме Нормунда, в семье были еще два старших брата. В 2000 году, когда Нормунд служил в латвийской армии, старший брат погиб в автоаварии. Однако конкретная черная полоса началась у семьи в 2016 году.