Стали доступны около 12 000 дополнительных билетов на Школьный праздник песни и танца

На различные праздничные мероприятия, которые пройдут с 5 по 13 июля, изначально было выпущено 93 237 билетов. Из них часть была передана для предварительного бронировании муниципалитетам и учреждениям, непосредственно участвующим в подготовке и проведении праздника.



Многие из них оказались не выкупленными, и теперь их можно приобрести. В том числе - более 10 000 билетов на заключительный концерт Te-aust и его генеральную репетицию, а также почти 2000 билетов - на большой танцевальный концерт Es atvēru Laimas dārzu и его генеральную репетицию.

Основная масса билетов на эти праздничные мероприятия была распродана в течение часа после начала продажи, что вызвало недовольство общественности: многие желающие не смогли их купить.

Дополнительные билеты можно приобрести с 10:00 на сайте Biļešu paradīze и в кассах.

С 26 июня также доступны бесплатные входные билеты на студенческие театральные спектакли 8 июля в Малом зале Рижского русского театра имени Михаила Чехова: как онлайн, так и в кассе. Бесплатные входные билеты будут и для желающих посетить концерт кокле Saules krustceles, который пройдет 10 июля. Их можно будет приобрести перед концертом в Рижской католической церкви Святой Марии Магдалины.